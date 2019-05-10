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Ekonomi Kapadokyadaki kaçağa karşı alan başkanlığı kuruluyor
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EMLAK

Kapadokya'daki kaçağa karşı alan başkanlığı kuruluyor

Kapadokya'daki kaçak yapılaşmayla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölge tekeli için oluşturulan yeni sistemin detaylarını paylaştı. Bölge adına iskan yetkisinin çok sayıda kurumda olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, kurulacak 'alan başkanlığı' sistemi ile yetkilerin tek bir noktaya verildiğini ve bu sayede süreçlerin 8 yıldan bir kaç aya düşeceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapadokya'daki kaçak yapıların yıkımları sürüyor.
Kapadokya'daki kaçak yapıların yıkımları sürüyor.

Kapadokya'daki kaçak yapılaşmayla ilgili hazırlanan yasa tasarısı ile asıl hedeflerinin yıkmak olmadığını, kaçak yapılaşmanın sebeplerini ortadan kaldırmak olduğun söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tasarı ile bölge için alan başkanlığı sisteminin oluşturulacağını söyledi.

İZİN İÇİN 8 YIL BEKLENİYOR

Plan yapma, ruhsat ve iskan verme yetkisinin belediye, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu ve bu yetkilerin çakıştığı noktaların olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, bu yüzden ruhsat ve izin almanın 8 yıla kadar çıktığını ifade etti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

YETKİLER TEK NOKTADA TOPLANACAK

Bu süreçleri kısaltmak için 'alan başkanlığı' sistemi ile yetkileri tek bir noktaya verdiklerini dile getiren Bakan Ersoy, ''Yetkiler tek bir noktada bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda toplanıyor. Elbette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da görüşüne yer verilecek yetkililer olacak. Bu sayede işlem süreçleri artık 8 yıldan bir kaç aya kadar inecek. Böylelikle insanları kaçağa teşvik etmemiş olursunuz.'' dedi.

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