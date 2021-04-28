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Kapanma ekonomisi

Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek vatandaş, kapanma öncesi bayram alışverişini 3 güne sığdırmaya çalışıyor. Tekstil, ve teknoloji gibi sektörlerdeki markalar, mağazalarındaki stoku eritmek için indirim yarışına girdi. Büyük şirketlerin, internetten alışverişi özendirmek için farklı kampanyalar yapması ve e-ticaret hacminin geçen yıldaki gibi yüzde 50 artması bekleniyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Kapanma ekonomisi
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Önceki gün açıklanan tam kapanma kararı sonrasında perakende başta olmak üzere birçok sektörde alışveriş telaşı başladı. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olunca, vatandaş bayram alışverişini son 3 güne sığdırmaya çalıştı. Her ne kadar eve kapanacak olsak da, AVM’lerden çarşı-pazara kadar birçok yerde kalabalıklar gözlendi. Gıda tedariki tarafında bir aksama olmayacağı için perşembeden önceki hareketliliğin tekstil ve ev eşyası gibi alanlarda yoğunlaştığı söylenebilir.

MAĞAZALARDA SON 3 GÜN İNDİRİMİ

Üç hafta kadar mağazalar kapalı olacağı için tekstil firmaları başta olmak üzere, birçok markanın da indirime gittiği görüldü. Örneğin Koton firması, 27 -29 Nisan tarihleri arasında etiketin yarısı kampanyası başlattığını açıkladı. Benzer indirimler küçük esnafın da vitrinlerini süslemeye başladı.

Birçok firma, bu telaşı fırsata çevirme ve elindeki stokları eritme yoluna gitti. Fiziksel mağazalardan umudu kesenler ise şimdiden mobil mecralara yöneldi. Özellikle internet alışverişlerinde geçen yıldaki gibi yüzde 50'lik artış bekleniyor. Nitekim rakamlar da bu beklentiyi destekliyor, Türkiye’de e-ticaret hacmi, 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 226 milyar 200 milyon liraya yükseldi. E-ticaret büyüklüğünün genel ticarete oranı 2019 ‘da yüzde 9,8 iken, 2020'de pandemi etkisiyle 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7’ye çıkmıştı.

E-Ticaret firmaları yine kampanya hazırlığında

Geçen yıldan da tecrübe edildiği üzere evde oturmaktan sıkılıp alışverişe yönelen bir müşteri kesimi oluşacak gibi görülüyor. Mayıs ayı sonunda başlayacak tatil sezonunun da etkisiyle, e-ticarette bir yoğunluk bekleniyor ve birçok şirket şimdiden buna yönelik hazırlıklarına başladı. 2020’de kaydedilen e-ticaret tutarının, 207 milyar lirayla yüzde 91,4’ü yurt içi harcamalardan oluştu. Ticaret Bakanlığı 2020 verilerine göre ülkemizdeki online alışveriş, 2020 yılının ikinci yarısında önemli bir artış gösterirken, özellikle e-ticaret sitelerinin kampanya ayı olan kasımda 27,2 milyar lira ile toplam yıl içerisindeki alışverişin yüzde 12,1’i sadece bir ayda gerçekleşti. Şimdi de her ay kampanya yapmaya alışmış, e-ticaret sitelerinin yenilerini düzenlemesine kesin gözüyle bakılıyor. Salgının başlangıç dönemini de kapsayan mart, nisan ve mayıs ayları dışında kalan diğer aylarda da e-ticaret hacmi yüzde 50’nin üzerinde artış göstermişti.

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