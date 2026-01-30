Kâr satışları panikletmesin

Altın fiyatları, küresel finansal sistemin temel taşlarının sorgulandığı bir dönemde tarihi bir ralli içerisine girdi. Jeopolitik risklerin tırmanışı ve ABD dolarının küresel rezervlerdeki hakimiyetinin zayıflaması, yatırımcıyı temkinli kılıyor. Washington’ın 38,5 trilyon dolarlık devasa borç yüküne dair artan kuşkular tahvil piyasasında kriz endişesini körüklerken, sermaye en güvenli liman olan altına yönelmeye devam ediyor. Özellikle ABD-İran hattındaki siyasi gerilimlerin de derinleştirdiği belirsizlik ortamı, talebi diri tutarken ons altın dün 5 bin 602 doları test ederek rekor tazeledi. Piyasaların kapanmasının ardından ons altın yüzde 4-5 civarında değer kaybetti. Yurt içinde de ons tarafındaki oynaklığın yansımaları oldukça sert gerçekleşti. Gram altının satış fiyatı 8 bin 100 lirayla zirveyi gördükten sonra 7 bin 200 lira sınırının altına çekildi. Yeni Şafak'a konuşan Ekonomist Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarında yaşanan hareketlerin yalnızca savaş tamtamlarıyla açıklanamayacağını, ABD tahvil piyasasındaki sistemsel risklerin süreci tetiklediğini vurguladı. Paksoy, piyasanın genel görünümünü şu sözlerle özetledi:

ŞİŞKİNLİK VAR AMA GEREKÇESİ GÜÇLÜ

"Doların küresel ölçekte kademe kademe zayıflaması, petrol dışındaki tüm emtia grubunda yukarı yönlü bir hareketi tetikleyecektir. Başkan Donald Trump’ın enflasyonu dizginlemek adına enerji maliyetlerini baskılama zorunluluğu petrolü tablodan ayırsa da bakır ve gümüş gibi varlıklarda artışın süreceği öngörülebilir. Altında 5 bin 500 dolar seviyelerini hedefliyorduk; fakat ulaşılan nokta beklentimizden daha süratli gerçekleşti. Yaşanan ivme, grafiksel açıdan temkinli olunması gerektiğine dair net bir işaret veriyor. Geçmişte gümüş piyasasında tanık olduğumuz spekülatif atakları anımsarsak, benzer sert çıkışların ardından keskin geri çekilmelerin yaşanabildiğini görürüz. Mevcut tabloyu spekülatif hareketlerden ayıran en önemli fark ise karşımızda 'rasyonel bir balon' bulunmasıdır. Bir başka deyişle, ortada bir şişkinlik olsa da durumun temeli oldukça güçlü gerekçelere dayanıyor."

Adnan Kapukaya

GERİ ÇEKİLMELER DİNLENME DURAĞI

Yatırımcıları fiyat kanalı içerisindeki ara düzeltmelerin sağlıklı ve kaçınılmaz olduğu konusunda uyaran Cüneyt Paksoy, kâr satışları gündeme geldiğinde telaşa kapılmak yerine geri çekilmelerin birer "dinlenme durağı" olarak görülmesi gerektiğini hatırlattı.

Cüneyt Paksoy

KAPALIÇARŞI'DA TEDARİK MESAİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ise piyasanın fiziksel tarafındaki hareketliliğe dikkat çekti. Ekran fiyatı ile serbest piyasa arasındaki makasın açıldığını belirten Kapukaya, fiziki altın ve gümüş tedarikindeki son durumu paylaştı: "Kapalıçarşı içerisinde tam anlamıyla bir alım harareti yaşanıyor. Özellikle gümüş, çeyrek ve yarım altın gibi ürünlerde anlık talep patlaması nedeniyle teslimatlarda aksamalar görülebiliyor. Tasarruf sahiplerinin böyle bir dönemde işçilik maliyetlerini ve alım-satım farklarını dikkatle takip etmesi, piyasanın aşırı ısındığı anlarda fevri kararlardan kaçınması kritik önem taşıyor."











