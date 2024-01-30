Karadeniz gazı 1 milyon haneyi ısıtıyor

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını kırmaya yönelik en büyük adımı olarak nitelendirilen Karadeniz’deki doğal gaz üretimi, iç tüketimde ağırlığını artırmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük doğal gaz üretiminin 2,7 milyon metreküpe ulaştığını, bu rakamın en kısa zamanda 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkacağını açıkladı. Bayraktar, günlük 40 milyon metreküp üretimle 15 milyon hanemize doğal gazını Karadeniz’den tedarik etmeyi planladıklarını dile getirdi.









KIŞIN AYLIK TÜKETİM 145 METREKÜPE ÇIKIYOR

Şu anki günlük üretim konutlarda doğal gaz tüketimini ne boyutta karşılıyor diye bakacak olursak, Türkiye’de hane başına yıllık doğal gaz tüketiminin günlük bazda 2,7 metreküp olduğu göz önünde bulundurulursa, şu anda yaklaşık 1 milyon konutun gazı Karadeniz’den sağlanıyor. Üretim 10 milyon metreküpe yükseldiğinde ise, yaklaşık 3,7 milyon konutun gazını Karadeniz Gaz Sahası tek başına karşılayacak. Son 5 yılın kış mevsimi ortalama hane başına doğal gaz tüketimi aylık bazda 145 metreküp olarak hesaplanıyor. Günlük tüketim ise 4,8 metreküpe denk geliyor. 2,7 milyon metreküp günlük üretimle kış mevsimi tüketimi ortalamasıyla 560 bini aşkın konutun doğal gazı Karadeniz’den tedarik ediliyor.





3 YILDAN KISA SÜREDE GAZI KARAYA TAŞIDIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı’nda incelemelerde bulunan Bayraktar, tesisle ilgili açıklamalarda bulundu. Karadeniz gazını 3 yıldan kısa bir sürede karaya ulaştırdıklarını ifade eden Alpaslan Bayraktar, Filyos’un Türkiye’nin doğal gaz üssü haline geldiğini belirtti. Sakarya Gaz Sahasında şu ana kadar 23 kuyu kazdıklarını belirten Bayraktar, “Dünyanın en hızlı geliştirilen projelerinden biri oldu. 170 kilometre mesafeden gazı taşıyoruz. Buradan da BOTAŞ’ın sisteminden evlerimize, tüketicilerimize ulaştırıyoruz” dedi.





FILYOS LIMANI IHRACAT ÜSSÜ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde bölgeye önemli bir liman yatırımı yaptığına da dikkat çeken Alparslan Bayraktar, “Bu limanın da ülkemizin önemli bir ihracat limanı olması noktasında da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Bu projeleri nasıl gerçekleştirebilirizi istişare ettik” ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise projeye ilişkin şunları söyledi: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Filyos Limanı’nın demiryolu ve karayolu bağlantıları üzerine incelemelerde bulunduk. Ülkemizi daha ileriye götürecek, sektöründe lider pozisyona taşıyacak dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanı; 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip olarak 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarıyla büyük tonajlı gemilere hizmet verebilecek.”



