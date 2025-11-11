Karadeniz'de üretim 3 katına çıktı

Yılmaz, EPDK’nın yaptığı düzenlemeler kapsamında spot boru gazı ithalatı uygulamasının doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağladığını ifade etti. 2024 yılı içinde Rusya Kıyıköy ve Azerbaycan Türkgözü giriş noktalarından toplam 11 milyar standart metreküp (sm3) spot boru gazı ithalatı gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, 2025 yılında İran-Gürbulak giriş noktasının da spot ithalata açılmasıyla yılın ilk yarısında bu miktarın 5 milyar sm3’ü aştığını söyledi.

“Spot boru gazı ithalatı, ulaştığı hacim itibarıyla artık Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinde kilit bir araç haline gelmiştir" diyen Yılmaz, bu sayede farklı kaynaklardan gaz tedarikinin mümkün hale geldiğini ve enerji arzında esneklik sağlandığını vurguladı. Doğal gaz ihracatında da güçlü bir artış yaşandığını belirten Yılmaz, 2024 yılında ihracatın 2023’e göre yüzde 98 artarak 1,8 milyar sm3 seviyesine ulaştığını, 2025 yılının ilk dokuz ayında ise 1,5 milyar sm3’ü geçtiğini ifade etti. Karadeniz gazının 2023 Eylül ayında piyasaya sunulmasıyla birlikte yerli doğal gaz üretiminde de artış yaşandığını dile getiren Yılmaz, "2023 yılında 800 milyon sm3 olarak gerçekleşen yerli üretim, 2024 yılında 2,3 milyar sm3 seviyesine çıkmış, 2025’in ilk dokuz ayında da aynı seviyelerde devam etmiştir" dedi.