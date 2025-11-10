Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliğlerine göre, Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca sonlandırıldı.