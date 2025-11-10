Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti

Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti

16:3310/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
TCMB’nin 6 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararlara göre, iptal gerekçesi olarak Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi
TCMB’nin 6 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararlara göre, iptal gerekçesi olarak Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi

Merkez Bankası, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinlerini iptal etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliğlerine göre, Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca sonlandırıldı.



TCMB’nin 6 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararlara göre, iptal gerekçesi olarak Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi. Kararın ardından söz konusu kuruluşlar, ilgili kanun kapsamında ödeme ve elektronik para hizmeti sunamayacak.



#Merkez Bankası
#ödeme hizmetleri
#elektronik para sektörü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
T.C’ye göre TOKİ konut başvurusu yapamayanlar sonra başvuru yapabilir mi?