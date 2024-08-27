Katılım finans sektörü kabuk değiştiriyor

Katılım finans sektörünü tek çatı altında toplayacak olan, yeni katılım bankacılığı mevzuatı, 1 ekim sonrasında Meclis gündemine geliyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı taslak metne göre, katılım finans sistemi kurumsal bir yapıya kavuşturulacak. Katılım finans faaliyetinde bulunan kuruluşların faaliyetleri ile sundukları hizmetler, katılım finans esas ve standartlarına uygun hale getirilecek. Aynı zamanda, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulacak. Katılım finans kuruluşları bünyelerinde, faaliyetlerinin katılım finans esas ve standartlarına uygunluğunu sağlamak üzere karar almak ve değerlendirme yapmakla görevli asgari 3 üyeden oluşan bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlü olacak.

SEKTÖR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Katılım Bankaları Birliği’nin, yeniden örgütlenerek düzenlenmesiyle kurulacak olan Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği, sektörü tek çatı altında toplayacak. Meslek örgütlerine üye olan katılım finans kuruluşlarının, birliğin faaliyetlerine başlamasını takip eden bir ayda birliğe üye olması şartı koşulacak. Birliğin başkanı, Katılım Finans Standartları İhtisas Kurulu Başkanı olacak.

KURULUŞLARDA FİNANSAL YETERLİLİK ARANACAK

İçlerinden en az birisi Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan katılım finans kurumu olmak şartıyla en az üç katılım finans kuruluşunu bünyesinde barındıran, bağlı ortaklıklarının tümü veya çoğu katılım finans kuruluşu olan, reel sektör kuruluşları ile ortaklık kurabilen, mal ve hizmet ticareti alanında faaliyet gösterebilen oluşumların tamamı holding olarak tanımlanacak. Katılım finans kuruluşları grubunun finansal durumu katılım finans faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli olmak zorunda olacak.

ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN BİLGİLENDİRME ŞARTI

Katılım finans derecelendirmesi ile katılım finans kuruluşlarının ve katılım finans faaliyetlerinin katılım finans esas ve standartları ile yetkili kurumlar tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi belirlenecek. Katılım finans kuruluşları, bünyelerinde faaliyetlerinin katılım finans esas ve standartlarına uygunluğunu sağlamak üzere görevli asgari 3 üyeden oluşan bir danışma komitesi oluşturacak. Finans kuruluşları, ürün ve hizmetlerinin işleyişi, sözleşme hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda kamuoyunu etkin şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Yeni finansman modelleri doğacak

Düzenlemeyle katılım finans sistemi, risk-paylaşımı ve varlığa dayalı gibi özellikleriyle reel sektörü doğrudan destekleyici bir yapı sunacak. Bu çerçevede, düzenlemede katılım finans sisteminin reel sektörü daha fazla desteklemesini sağlayacak çeşitli maddeler de içerecek. Finansman işlemlerinde alım, satım, ortaklık ve/veya kiralama yöntemlerinin de önü açılacak.

Sektör için üst kurul geliyor

Yeni düzenlemeyle, Katılım Finans Standartları İhtisas Kurulu da oluşturulacak. Kurul, dünyadaki benzer yapılardan farklı ve Türkiye'ye özgü bir model ortaya koyacak. Kurul, Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği ile ilişkili olacak. Ancak birlikten bağımsız bir şekilde çalışacak olan Kurulun aldığı kararlarla özel sektöre yardımcı olacak. Kurulun üyelerinin seçimi kanun düzeyinde belirlenecek. Üyeleri farklı kamu kurumları ile meslek birliği tarafından önerilerek Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.







