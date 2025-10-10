Katma değerli ihracat yenilikle mümkün

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle 12'ncisi düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası (Türkiye Innovation Week 2025), dün Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Etkinliğin açılışında Türkiye Innovation Week'in dijital karakteri Inno, 7 yıl sonra yeniden sahneye çıkarak, sohbet etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 20 bine yakın inovasyon tutkununun kayıt yaptırdığı organizasyonun çok zengin bir programa sahip olduğunu söyledi.





HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Bakan Bolat, Türkiye'nin ekonomideki hedeflerine "daha çok yatırım, üretim ve istihdamla" ulaşabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Daha çok mal ve hizmet ihracatı için tek yol katma değeri artırmak. Katma değeri ve gelirimizi artırmak için de tek yol inovasyonu, markalaşmayı, teknolojiyi, Ar-Ge'yi geliştirmek, yükseltmek ve ülke olarak kazanç değerimizi büyütmek. Bunu hep birlikte başaracağız. Hükümetimiz, bürokrasimiz, özel sektörümüz, halkımız, işçimiz, esnafımız, çiftçimiz, KOBİ'miz, sanayicimiz, emeklimiz ve tüm vatandaşlarımızla bunu hep birlikte başaracağız."





YAPAY ZEKA KULLANIMI YÜZDE 7,5'E YÜKSELDİ

Yapay zekanın hayatın her alanına hızla girdiğini dile getiren Bolat, "Türkiye'deki şirketlerin yapay zeka kullanım oranı 2021'de yüzde 2,7 iken 2025 yılı ortası itibarıyla bu oran yüzde 7,5'e yükselmiştir. Bu çok önemli bir oran" dedi. Her şartta ihracatı arttırmak için çalıştıklarını vurgulayan Bolat, özellikle katma değerli ihracata odaklandıklarını, bunun da ihracata konu olan ürünün ya da hizmetin içindeki Ar-Ge'nin, teknolojinin, yapay zekanın, markalaşmanın ve inovasyonun artırılmasıyla mümkün olduğunu anlattı. Bolat, son 22 yılda ihracatın kilogram değerini 50 sentten 1,5 doların üzerine çıkarmayı başardıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yani 3 katı bir artış sağladık. Burada inovasyonla, yapay zekayla, Ar-Ge'yle, teknolojiyle katma değerimizi iki katına çıkarmış olsak ihracatımız miktar bazında hiç artmasa bile değer bazında iki katına çıkacak ve 540 milyar doları bulacak. Onun için katma değeri arttıran bütün faaliyetler, inovasyon faaliyetleri, Ar-Ge faaliyetleri bizim için çok çok kıymetlidir."





AR-GE İÇİN 178,5 MİLYAR TL

Bolat, Ar-Ge çalışmalarına sundukları desteklere ilişkin örnekler vererek, "Ar-Ge harcamalarında geçen yıl devlet bütçesinden 178,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Böylece merkezi yönetim bütçesi içinde Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 1,51'e yükseldi. Gayrisafi yurt içi hasılanın içinde Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 1,42'ye çıktı. Bu rakamlar 20 sene önce yüzde 0,50 düzeyindeydi" diye konuştu. Teknopark sayısının 113'e yükseldiğini, bu teknoparklarda 12 bin 76 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 124 bine yakın personel istihdam edildiğini de söyleyen Bolat, Ar-Ge merkezi sayısının 1.357'ye, tasarım merkezi sayısının ise 342'ye yükseldiğini bildirdi.





KÜRESEL REKABETTE GÜCÜMÜZÜ ARTTIRIYORUZ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de İnovasyon Haftası'nı yapay zeka ekseninde kurguladıklarını belirterek, "Gelecek artık takvim yapraklarında değil, yapay zekada ve kodlarda. Artık yapay zeka, teknolojinin ötesine geçerek toplumun tüm alanlarını etkileyen stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Bu dönüşüm, üretimden ihracata kadar her alanda yeni fırsatlar doğuruyor. Ar-Ge'ye, girişimciliğe, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla küresel rekabette gücümüzü arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.



