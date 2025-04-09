Kayıp artınca isyan başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret partnerlerine getirdiği tarifeler piyasalarda satış baskısı oluştururken, birçok şirketin ve milyarder iş insanının servetinde büyük kayba yol açtı. Trump'ın geçtiğimiz hafta imzaladığı kararname kapsamında ABD, ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulamaya başladı.





ZENGİNLERİN SERVETİ 350 MİLYAR DOLAR ERİDİ

ABD'den üst üste gelen tarife açıklamaları küresel ekonomi üzerindeki tahminleri zorlaştırırken, ülkelerin attığı misilleme adımları ticaret savaşlarını daha da şiddetlendirdi. Tüm pay piyasalarında risk algısı giderek artarken, Trump'ın ikinci kez göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana, korumacı ticaret politikalarına dair belirsizliklerle Dow Jones endeksi yüzde 12,7, S&P 500 endeksi yüzde 15,6 ve Nasdaq endeksi yüzde 20,5 değer kaybetti. Son haftalarda iyice yükselen tansiyon sebebiyle ABD piyasalarından 2 günde yaklaşık 6 trilyon dolar silindi. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, yılbaşından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinden 9'unun serveti de piyasa hareketlerine bağlı olarak 370 milyar dolar geriledi. 10 milyarderden 9'u ABD, 1'i ise Fransa menşeili iken, 10 kişiden 8'i teknoloji sektöründe yer aldı.





KAZANÇLI ÇIKAN TEK İSİM BUFFET

5 Kasım 2024'teki ABD seçimlerinde Donald Trump'a en yakın zengin isimlerden biri olarak gösterilen Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın yılbaşından bu yana serveti 135 milyar dolar azalarak 298 milyar dolara düştü. Musk'ı, 44,9 milyar dolarlık kayıpla 147 milyar dolar serveti bulunan Larry Ellison izlerken, en çok kaybeden üçüncü milyarder ABD'li e-ticaret devi Amazon'un sahibi Jeff Bezos olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Warren Buffet'ın 11,5 milyar dolarlık kazançla listede servetini artıran tek milyarder olması dikkat çekti.





ÇİN'E %50 EK TARİFE

Lin Cien

Ticaret savaşlarında karşılıklı restleşmeler sürüyor. ABD'nin yüzde 34'lük gümrük vergisine aynı oranla karşılık veren Çin, ABD Başkanı Trump'ın "Vergiyi geri çekin, yoksa yüzde 50 ek tarife uygularım" tehdidine rest çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, sorun çıkarmak istemediklerini, ama bundan da korkmadıklarını vurguladı. Lin, "ABD tarifelerde ve ticaret savaşında ısrar ederse, Çin sonuna kadar gidecektir" ifadelerini kullandı. Çin'den yapılan bu açıklamanın ardından Washington ikinci adımı atarak yüzde 50 oranında ek tarife getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın bahsettiği yüzde 50 oranındaki ek tarifenin yürürlüğe girip girmeyeceğinin sorulması üzerine söz konusu tarifenin 9 Nisan'da ABD yerel saatiyle 00.01'de yürürlüğe gireceğini söyledi. Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek." dedi.





MUSK'TAN TRUMP'A 'VAZGEÇ' ÇAĞRISI

Trump'ın fitilini yeniden ateşlediği ticaret savaşıyla büyük zarara uğrayan ABD'li şirketler ve zenginler isyanda gecikmedi. Tarifelerden en büyük yarayı alan Elon Musk, danışmanlığını yaptığı Donald Trump'a ek gümrük vergilerini kaldırması çağrısında bulundu. Musk'ın önerisine Trump'ın karşılık vermediği belirtildi. Ayrıca, Musk hafta sonu ek gümrük vergisinin uygulanmasında Trump'ın kilit danışmanlarından Peter Navarro'yu hedef aldı. Musk kendisi için "O bir araba üreticisi değil, araba montajcısı" diyen Navarro'ya "Gerçekten bir geri zekâlı. Bir çuval tuğladan daha aptal. Tesla, ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" karşılığını verdi.





ABD'Lİ CEO'LAR RAHATSIZ

ABD ekonomisine yönelik durgunluk endişeleri, Trump'ın tutumu nedeniyle büyürken, ülkenin önde gelen şirketlerinin CEO'ları da gümrük tarifelerinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. BlackRock Inc. CEO’su Larry Fink, görüştüğü şirket yöneticilerinin çoğunun ABD'nin halihazırda resesyonda olduğunu düşündüğünü aktarırken, Trump’ın tarife politikasının dünyayı istikrarsızlığa sürüklediği uyarısını yaptı. Citadel’in kurucusu, milyarder yatırımcı Ken Griffin de son tarifelerin "büyük bir politika hatası" olduğunu ve aileler için ürün maliyetlerini artıracağını vurguladı. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon ise, hızlı bir çözüm bulunmaması halinde ABD’nin ekonomik ittifaklarında "feci" bir parçalanma yaşanacağını savundu.



