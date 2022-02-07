Kentsel dönüşüm desteği artıyor: 1,2 milyar lira kira yardımı

Türkiye’de son 10 yılda depreme dayanıksız 2,8 milyon konut yenilenirken, riski yapıların dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, tüm yurtta yatırım değeri 110 milyar lira olan 330 bin dönüşüm ve sosyal konutun inşaası devam ediyor. Bu dönüşümün 130 bininin gerçekleştiği İstanbul’da Pendik’ten, Gaziosmanpaşa’ya, Esenler’den Üsküdar’a kadar birçok ilçede riski tespiti yapılan konutlarda yenileme çalışması var. Kentsel dönüşümde çalışmalar hızlanırken, evleri yıkılan hak sahipleri de mağdur edilmiyor. Riskli binasından çıkmayı kabul eden ve evini kentsel dönüşüme veren hak sahipleri ve kiracıların, inşaat süresince başka bir konutta yaşaması için devletten kira yardımı alması mümkün.

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BİN 1.150 TL’YE KADAR

Kira yardımları 715 lira ile 1.150 lira arasında değişiyor. Söz konusu tutarda bu yıl artış bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TBMM’den geçen 2022 bütçesine göre; kentsel dönüşüm çerçevesinde bu senenin sonuna kadar 1 milyar TL, gelecek sene 1,2 milyar TL, 2024-2025 döneminde de 2,4 milyar TL kira yardımı gerçekleştirilecek. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan faiz sübvansiyonu 2021 yılında 21 milyon TL civarına ulaşırken, üç senelik dönemde 155 milyon TL’ye ulaşacak.

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18 AY BOYUNCA HESABA YATIYOR

Devletin vatandaşa yaptığı kira yardımları her ay banka hesaplarına yatırılıyor. Bakanlık tarafından sağlanan bu destek, 18 ay hak sahibine ödenir. Kira yardımları illere göre değişiyor. Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de kira yardımı 1.150 TL olarak ödeniyor. Mevcut şartlarda kira artışları Tükeciti Fiyat Enflasyonu’nun (TÜFE), 12 aylık ortalamasını göre belirleniyor. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması da yüzde 22,58.Söz konusu oran üzerinden hesaplanması durumunda kira yardımlarının 1,409 liraya yükselmesi söz konusu olabilecek.

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Daire başı 160 bin lira güçlendirme kredisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, riskli yapılar için bankalardan kullandırılacak dönüşüm ve güçlendirme kredileri 2 kat artırıldı. Bu durumun İstanbul’da 1.7 milyon konutu ilgilendirdiğini söyleyen Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, daire başına güçlendirme kredisinin 80 bin liradan 160 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

13 BİN BİNA ÇOK AĞIR HASAR ALIR

Bu desteklerin deprem kuşağında bulunan Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Türkkan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İstanbul’da 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 500 binanın çok ağır, 39 bin binanın ağır, 136 bin binanın orta, 301 bin binanın ise hafif hasar almasının beklendiğini kaydetti. Orta ve hafif hasar alacak binaların güçlendirilerek çok rahat kurtarılabileceğini söyleyen Türkkan, İstanbul’da 1,7 milyon konutu bu durumun ilgilendirdiği ve söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğine dikkat çekti.

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