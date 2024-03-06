Kentsel dönüşüm desteklerini değerlendiren Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Çetinsaya: Devlet elinden geleni yapıyor

Çetinsaya, “Devletimiz bir adım atıyor. 700 bin lirası hibe, 700 bin lira da vadeli kredi veriyor. '100 bin lira da senin taşıma masrafını vereyim, 24 ay gittiğin evde kiranı karşılayayım' diyor. Devlet ne yapabilir ki başka? Devletimiz çok zengin, petrolleri fışkıran bir devlet değil. O yüzden vatandaş olarak bizim de adım atmamız lazım” dedi. Devletin kaynaklarının sınırlı olduğunu ve üstüne düşeni yaptığını söyleyen Çetinsaya, şöyle devam etti: “Vatandaş diyor ki devlet yapsın, versin. Yok öyle bir şey. Biz vergi vereceğiz. Devlet savunma mı yapacak, sağlık mı yapacak, kentsel dönüşüm mü yapacak? Öyle bir dünya hiçbir yerde yok. Devletin şu anki adımı doğru bir adımdır. Yerinde dönüşüm için verdiği 1.5 milyon lira bir başlangıçtır. Bu riskten kurtulmanın yolu özveridir. Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil. Hem maddi hem manevi anlamda zor.”