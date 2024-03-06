Kentsel dönüşüm desteklerini değerlendiren Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Çetinsaya: Devlet elinden geleni yapıyor

Gayrimenkul, perakende, turizm, sanayi, enerji ve girişim sermayesi yatırım fonu sektörlerinin öncü grubu Artaş Holding, 6 gayrimenkul projesini bu yıl teslim edeceğini açıkladı. Devam eden yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, kentsel dönüşüme verilen desteği değerlendirdi. Çetinsaya, İstanbul’daki riskli yapı stokunun yenilenmesi için Hükümet tarafından devreye alınan Yarısı Bizden kampanyasının önemine dikkat çekti.
VATANDAŞ DA HAREKETE GEÇMELİ
Çetinsaya, “Devletimiz bir adım atıyor. 700 bin lirası hibe, 700 bin lira da vadeli kredi veriyor. '100 bin lira da senin taşıma masrafını vereyim, 24 ay gittiğin evde kiranı karşılayayım' diyor. Devlet ne yapabilir ki başka? Devletimiz çok zengin, petrolleri fışkıran bir devlet değil. O yüzden vatandaş olarak bizim de adım atmamız lazım” dedi. Devletin kaynaklarının sınırlı olduğunu ve üstüne düşeni yaptığını söyleyen Çetinsaya, şöyle devam etti: “Vatandaş diyor ki devlet yapsın, versin. Yok öyle bir şey. Biz vergi vereceğiz. Devlet savunma mı yapacak, sağlık mı yapacak, kentsel dönüşüm mü yapacak? Öyle bir dünya hiçbir yerde yok. Devletin şu anki adımı doğru bir adımdır. Yerinde dönüşüm için verdiği 1.5 milyon lira bir başlangıçtır. Bu riskten kurtulmanın yolu özveridir. Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil. Hem maddi hem manevi anlamda zor.”
6 PROJEDE TESLİMAT
Grubun markası olan Avrupa Konutları projelerinde bugüne kadar 40 bine yakın konutu tamamlayan Artaş Holding, bu yıl da binlerce dairenin teslimini gerçekleştirecek. Artaş; Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Konutları Yenimahalle olmak üzere 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projesini 2024 yılı içerisinde teslim edecek. Saklıvadi projesinde teslimatlar ocakta başladı. İki projede teslimatlar bu ay, üç projede ise eyülde başlıyor.
2025 için yatırım hazırlığımız var
Yeni yatırımlar için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Süleyman Çetinsaya, “Bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadık. Yeni projelerimiz de olacak. 2025’te başlayacağımız, şu an hazırlığını yaptığımız yaklaşık 4 arsa üzerinde proje ve planlarımız var. 2 tanesi Vadi’nin devamı, 3 bin 500 konutluk bir plan olacak. Gelecek sene sunacağız” dedi.