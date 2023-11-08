Kentsel dönüşümle 2.500 konut yapacak

Şirket, tek seferde 2 bin 500 konut yapacak. Bölgede yıkımın yüzde 80’i tamamlandı ve konutların iki yıl sonra teslim edilmesi planlanıyor. Ticari projelerine de ağırlık veren Bakyapı 2024 yılında, Bursa’nın en büyük mobilya alışveriş merkezi olarak tasarlanan Mobyland’i hayata geçirecek. Ayrıca, Yeni Vişne Ticaret ve Alışveriş Merkezi, Bursa’da bulunan ve satışları devam eden Prestij Yeni Hayat, Prestij Panora ve Balıkesir Prestij Seyirtepe projelerinin de kısa süre sonra faaliyete açılacağı öğrenildi.