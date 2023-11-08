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Ekonomi

Kentsel dönüşümle 2.500 konut yapacak

İnşaat firması Bakyapı, Bursa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:02 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Veysel Bakgör.

Veysel Bakgör.

Şirket, tek seferde 2 bin 500 konut yapacak. Bölgede yıkımın yüzde 80’i tamamlandı ve konutların iki yıl sonra teslim edilmesi planlanıyor. Ticari projelerine de ağırlık veren Bakyapı 2024 yılında, Bursa’nın en büyük mobilya alışveriş merkezi olarak tasarlanan Mobyland’i hayata geçirecek. Ayrıca, Yeni Vişne Ticaret ve Alışveriş Merkezi, Bursa’da bulunan ve satışları devam eden Prestij Yeni Hayat, Prestij Panora ve Balıkesir Prestij Seyirtepe projelerinin de kısa süre sonra faaliyete açılacağı öğrenildi.

BURSA’YA YENİ DOKUNUŞ

Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bakgör, Bursa’nın çehresini modern bir yüze kavuşturacaklarını belirterek, “Projemiz, Bursa Osmangazi ilçesi Akpınar mahallesinde yer alıyor. Bursa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak. 365 bin metrekare alana sahip ve 59 bloktan oluşuyor. Projemizi tünel kalıp sistemiyle inşa edeceğiz. Konut fiyatı da 2,5 milyon liradan başlıyor” dedi.



#Kentsel Dönüşüm
#Ekonomi
#İnşaat
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