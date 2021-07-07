Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında tavan yükseldi

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor.

Bu nedenle kıdem tazminatı tavanı her ocak ve temmuz ayında memur maaş katsayısına göre artırılıyor.

YÜZDE 8.45'LİK ZAM SONRASI TAVAN DA YÜKSELDİ

4 Ocak’ta enflasyonla memur maaş artışı yüzde 7.36 olmuştu. Buna göre kıdem tavanı da 7 bin 639 liraya yükselmişti. Önceki gün açıklanan enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memura yüzde 8.45 zam yapılmıştı. Yüzde 8.45’lik zamma paralel yeni tazminat tavanı da yükseldi.

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1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bu yılın temmuz – aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 8 bin 284 TL’ye çıktı. Tavanın yükselmesiyle aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

Toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile kıdem tazminatına esas süreninin de fazla olması dolayısıyla kıdem tazminatı tutarı yüksek miktarlara ulaşmakta idi.

Oluşan yüksek rakama bir üst sınır konulması amacıyla kıdem tazminatı tutarına tavan uygulaması getirildi.

Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez.” Hükmü konulmuş, ilgili yasa maddesi 4857 sayılı İş Kanunu’nda da geçerliliğini korumuştur.

Yapılan düzenleme ile devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir.

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