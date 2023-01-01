Kimyada hedef 50 milyar dolar ihracat

Kimya sektörü 2022’de gerçekleştirdiği 33,6 milyar dolarlık rekor ihracat ile Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörü, olmayı başararak zirveye yükseldi. Bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 32 büyüme yakalayarak çıtayı yükselten ve Türkiye’nin toplam ihracatındaki payını yüzde 13,2’ye çıkaran kimya sektörü hedef büyüttü. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün 2022’deki performansını değerlendirerek, gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

YÜKSEK KATMA DEĞER DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLIKLARI GÜNDEMDE

Küresel zorluklara rağmen 2022’de 33,6 milyar dolarlık ihracat ile zirveye yerleştiklerini belirten Pelister, kalıcı birincilik hedefine yürümek için yeni adımlar atacaklarına işaret etti. Sürdürülebilir temelli üretim ile ölçek büyütmeye odaklandıklarını belirten Pelister, “Kimya ihracatımızı 2023’te 36 milyar dolara, 2030 yılında ise 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Yeni döneme ilişkin olarak kimyada sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm, yüksek katma değerli inovatif ürünler, AB Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemesi, Almanya’da kabul edilen ‘Tedarik Süreci Yönetim İlkeleri’ kanunu ve KKDİK Kimyasalların Kaydı gibi hızla adapte olmamız gereken önemli başlıklarımız var” dedi.

BİLİŞİM VADİSİNE YENİ TESİS

İKMİB olarak Kimya Teknoloji Merkezi projesinde son aşamaya geldiklerini ve orta vadede bir ilke daha imza atarak Türkiye Kimya Ajansı’nı hayata geçirmek istediklerini dile getiren Pelister, şu bilgileri verdi: “Kimya Teknoloji Merkezi projemiz için şirket kurulumumuzu tamamladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın desteğiyle Bilişim Vadisi’nde merkez binamızın yer tahsisini gerçekleştirdik ve İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan 25 milyon TL destek ödeneğimiz ile ilgili sözleşme aşamasına geldik. Son aşamada ise Ticaret Bakanlığı’mızdan yatırım bedeli için bütçe onayını bekliyoruz. Ayrıca yine bir ilk olacak Türkiye Kimya Ajansı projemiz ile sektörün hedefi, dünyadaki pazar payını yüzde 0,5’ten yüzde 1’in üzerine çıkarmak.”

AB PAZARI YİNE İLK SIRADA

2022 yılı verilerine göre sektörler bazında da 232 ülke ve bölge ile en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör kimya olurken; kimya ihracatında ilk 10 sırayı Hollanda, ABD, İtalya, Romanya, Lübnan, Rusya, Almanya, İspanya, Irak ve Güney Afrika ülkeleri aldı. Sektörün toplam ihracatının yüzde 40’ı AB ülkelerine gerçekleşirken, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki Güney Afrika’ya yapılan ihracat oranı yüzde 270 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı.

UZAK DOĞU ÜLKELERİ TİCARET RADARINDA

Adil Pelister, kimya ihracatçılarının dünya ticaretinden daha fazla pay alması için hedef pazarlardaki fuarlarda milli katılım organizasyonlarıyla yer almaya bu yıl da devam edeceklerine vurgu yaparak şunları kaydetti: “2023 yılında İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan, Panama, Almanya, Rusya, ABD, İtalya, BAE, Hong Kong, Kenya, Nijerya, Güney Afrika, İsviçre, İspanya, Singapur, Brezilya, Arjantin, Fransa, Filipinler, Kolombiya olmak üzere 21 farklı ülkede 22 fuar milli katılımı, 6 info stand ve 6 ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyoruz. AB ülkeleri, Güney Amerika bölgesi, Afrika ülkeleri, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra Çin, Vietnam, Tayland gibi Uzak Doğu ülkeleri de ihracat radarımızda yer alıyor.”



