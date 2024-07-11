Kira artışında TÜFE'ye dönüşün yankıları sürüyor: Eski kiracıyı zorlamaz

1 Temmuz 2024 itibarıyla kira zammında uygulanan yüzde 25 sınırlaması sona erdi. Ev sahipleri kira bedellerini 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirleyecek. Bu oran temmuz ayı için yüzde 65,07 olarak belirlendi. Sektör temsilcileri, bu artışın eski kiracıları zorlamayacağını ancak son 1-2 senede ev kiralamış kişilerin fiyat artış hızına bağlı olarak yüksek rakamlara maruz kalabileceğini ifade etti.

ANKARA’DA RAKAMLAR YÜKSELDİ

Zam sınırlamasının bitmesiyle Ankara’da konut kiralarında artışlar yaşandığına dikkat çeken Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “20 bin lira kirası olan bir kişi, TÜFE oranıyla artık 33 bin lira ödeyecek. Yapılan zamları asgari ücretli bir ailenin ödemesi çok zor” dedi. Fiyat artışlarına karşı komisyon kurulması önerisinde bulunan Akçam, şunları kaydetti: “Tüm kurumları fahiş kira fiyatları için göreve davet ediyoruz. Lojman sistemine yeniden dönülmeli. Memurun ev ihtiyacı buradan karşılanırsa piyasadaki konut arzı artırılmış olur. Memur ve öğretmen atamalarının ve tayinlerinin yapılması, şehirlere yeni üniversite öğrencilerinin gelmesi ile de kira fiyatlarındaki artış devam edecektir. Eski kiracılar, bu konuda biraz daha şanslı olacak."

SOSYAL KONUT ÜRETİLMELİ

Sosyal konut üretimiyle konut stokunun artırılması gerektiğini vurgulayan Hakan Akçam, kamu ve özel sektöre çağrıda bulundu. Akçam, "Konut stoku artırılarak arz talep dengesi oluşturulabilir. TOKİ, Emlak Konut, belediye iştirakleri ve özel sektör müteahhitlerinin kiraya vermek üzere sosyal konut yapmaları gerekiyor.

Büyük firmalara da sosyal konut yapma zorunluluğu getirilmeli. İnşaat sektörünün öncüleri sosyal konut yapmalı. Yeni konutların en az yüzde 10’u sosyal konut olmalı. Bu şekilde konut sayısı artar ve kiralar da düşmeye başlar" değerlendirmesinde bulundu.

SON İKİ YILDA EV TUTANLAR SIKIŞABİLİR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise, İstanbul’da kiralarda bir artış olmadığını dile getirdi. “Artış yok, tam tersine ev sahibi istediği rakamdan evini veremeyince mecbur fiyatı düşürüyor, çekilme var” diyen Aşa, şöyle devam etti: “İstanbul’da kira fiyatları normal seyrediyor. Artış söz konusu değil. Yeni dönemle birlikte, yüzde 65 oranı son 1-2 yılda ev kiralayanlar için biraz sıkıntı olacaktır. Bununla birlikte 8-10 yıl önce kiraya çıkanlar ise cazip tutarlardan başladıkları için pek zorlanmayacaklar. TÜFE oranına göre eklenecek zamla bile şu andaki piyasa rakamlarını bulmaz.”

ARTIŞ ORANINA GÖRE UZLAŞIYORLAR

İstanbul Fatih’teki emlakçılar, “Sınırın kalmasından sonra kiralarda ufak artışlar yaşanıyor. Kontrat yenilemeden önce bazı anlaşmazlıklara da tanık olduk. Ev sahibi, son 1-2 senede yüzde 50-100 gibi bir zam yapmışsa vatandaş, yüksek bir artışı kabul etmiyor. Ancak, kiraya uzun bir süre zam yapılmadıysa kiracı TÜFE oranındaki zammı kabul edip ev sahibiyle uzlaşıyor” bilgisini verdi.







