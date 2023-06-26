Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor

Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşların araç kiralamaya yöneldiklerini aktaran Sarıyer,

"Bayram nedeniyle vatandaşlar gittikleri yerlerde araç kiralıyorlar. Bunun için de bayağı bir yoğunluk var. Bayram yoğunluğu nedeniyle araç kiralama konusunda sıkıntı yaşanıyor. Şu an 30 aracımız olmasına rağmen yoğunluktan dolayı araç yetiştiremiyoruz. Büyük bir yoğunluk var. Müşterilerimize araç yetiştiremiyoruz" şeklinde konuştu.