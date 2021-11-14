Ekonomi Kızılay ile IFRC arasında önemli anlaşma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kızılay ile IFRC arasında önemli anlaşma

Kızılay Yatırım iştiraki olan Kızılay Çadır Tekstil ile Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) arasında önemli bir anlaşma imzalandı. İmzalanan çerçeve anlaşmaya göre IFRC, dünyadaki tüm insani krizler için ihtiyaç duyduğu insani yardım malzemelerinin tedarikinde Kızılay’a öncelik verecek. Böylece Türk Kızılay tüm dünyaya insani yardım malzemesi üretirken, Türk bayrağını da tüm ihtiyaç sahibi coğrafyalara taşıyacak.

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Kızılay ile IFRC arasında önemli anlaşma
​Kızılay ile IFRC arasında önemli anlaşma

Kızılay insani yardım dünyasındaki 153 yıllık tarihiyle oluşturduğu bilgi birikimi ve üretim kapasitesini dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Dünyada çadır üretim kapasitesine sahip birkaç Kızılay-Kızılhaç Derneğinden biri olan Kızılay, çadır üretiminin yanı sıra kişisel koruyucu ekipman ve tekstil üretim kapasitesi ile dünyadaki insani yardım aktörlerinin de daha fazla dikkatini çekiyor.

IFRC Küresel İnsani Hizmetler ve Tedarik Zinciri Genel Müdürü Simon Missiri başkanlığındaki bir heyet, Kızılay’ın kapasitesine yönelik yaptıkları incelemenin ardından, Kızılay Yatırım CEO’su Haşim Çakmak ile önemli bir anlaşmaya imza attılar. Yapılan çerçeve anlaşmaya göre özellikle yakın coğrafya olmak üzere dünyadaki tüm krizlerde ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin tedarikinde öncelikle Kızılay’a başvurulacak. Kızılay Çadır Tekstil, kişisel koruyucu ekipman ve tekstil maddelerinin tedarikinde IFRC’nin ana paydaşlarından biri olacak. Anlaşmanın ardından bir açıklama yapan Kızılay Yatırım CEO’su Haşim Çakmak, “Burada önemli olan Türkiye’nin insani yardım alanında temel tedarikçi haline gelmesi. Bir kriz ile karşı karşıya kalmış tüm mazlumlar üzerinde Türk bayrağının ve Türk Kızılay ambleminin bulunacağı yardım malzemeleriyle hayata tutunacak. Kızılay Yatırım böylelikle Kızılay’ın insani yardım çalışmalarına daha fazla kaynak sağlanmış olacak. Kızılay’ın insani yardım malzemesi üretimindeki tecrübesi ve kalitesi Kızılay Yatırım ile sahaya inmiş olacak” diye konuştu.

Türk Kızılay'a rekor bağış
GÜNDEM
Türk Kızılay'a rekor bağış

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Avrupa Bölgesi Başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türk Kızılay tecrübesiyle dünyanın her noktasındaki insani krizlere daha etkin şekilde cevap vermeyi amaçlıyor.

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