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Ekonomi

Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı: Ufku açık olsun

Bayraktar KIZILELMA ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu.

17:38 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kızılelma ikinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kızılelma ikinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu. Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar Kızılelma'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı.



HARP SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK


Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.


Kızılelma gümbür gümbür geliyor: İkinci uçuş testini de başarıyla tamamladı
Kızılelma gümbür gümbür geliyor: İkinci uçuş testini de başarıyla tamamladı

Bayraktar KIZILELMA ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu. Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu. Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar Kızılelma'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı. Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.


Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

#selçuk bayraktar
#baykar
#bayraktar kızılelma
37 dakika önce
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Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı: Ufku açık olsun
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Kızılelma gümbür gümbür geliyor: İkinci uçuş testini de başarıyla tamamladı
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