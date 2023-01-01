Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı: Ufku açık olsun

Bayraktar KIZILELMA ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu. Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu. Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar Kızılelma'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı. Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.