Bakan Soylu'dan Baykar'a ziyaret: Kızılelma hedefine ilerliyor

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Haluk Bayraktar, Süleyman Soylu ve Selçuk Bayraktar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da heyeti ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.
Söz konusu paylaşımda, ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Soylu ve beraberindekilerle çekilen fotoğraflarına da yer verildi.