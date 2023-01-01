Bakan Soylu'dan Baykar'a ziyaret: Kızılelma hedefine ilerliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, 17 Mart 2021'de çıkan yangında evleri zarar gören afetzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Türkiye'nin neresi olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun bir mağduriyete uzanacak bir devletimiz var. Geçmiş zaman diliminde bu meselelerin sahipsiz kaldığını hepimiz biliyoruz, yaşadık. Oysa bugün var olduğumuz zaman dilimi içerisinde milletimiz, 'Nerede bu devlet' değil, 'Allah devletten razı olsun' diyor. Bu devlet, milletin devletidir" diye konuştu.