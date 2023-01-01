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Ekonomi

Bakan Soylu'dan Baykar'a ziyaret: Kızılelma hedefine ilerliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet milli İHA ve SİHA'ların merkezi Baykar'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, "Milli, yerli Savunma Sanayii gururunu yaşatan rahmetli Özdemir Bayraktar'a ve Sn. Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Kızılelma hedefine ilerliyor." ifadelerini kullandı.

19:16 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Haluk Bayraktar, Süleyman Soylu ve Selçuk Bayraktar.

Haluk Bayraktar, Süleyman Soylu ve Selçuk Bayraktar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

"GURURUMUZ İHA'LARIN MERKEZİNDEYİZ"

Ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Soylu,
"Güvenlik güçlerimizin mücadele/çalışma arkadaşı gururumuz İHA’ların üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezindeyiz. Milli, yerli Savunma Sanayii gururunu yaşatan rahmetli Özdemir Bayraktar'a ve Sn.Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Kızılelma hedefine ilerliyor."
dedi.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da heyeti ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Söz konusu paylaşımda, ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Soylu ve beraberindekilerle çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

#İçişleri Bakanı
#Süleyman Soylu
#Baykar
#Selçuk Bayraktar
#Haluk Bayraktar
6 saat önce
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Bakan Soylu'dan Baykar'a ziyaret: Kızılelma hedefine ilerliyor
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