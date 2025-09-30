Yeni Şafak
KKM bakiyesi gerilemeye devam ediyor: 9,7 milyar dolar oldu

16:3430/09/2025, Salı
Ekonomi yönetiminin sonlanmasına dair karar aldığı Kur Korumalı Mevduat bakiyesi erimeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin planlanlar doğrultusunda gerilediğini açıkladı.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

11,9 milyar dolardan 9,7 milyar dolara

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 2,2 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,2 milyar dolar düşüşle 11,7 milyar dolardan 9,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.




