KOBi’ler istihdamın dörtte üçünü sırtlıyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99,7’si KOBİ ölçeğindeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve üretimin belkemiği KOBİ’ler sağladıkları istihdamı da hızla artırıyor. Türkiye’de 81 şehre yayılan yatırımlar sayesinde tersine göç sağlanırken, ülke genelindeki istihdamın yüzde 74’ünü gerçekleştiren KOBİ’ler bu tersine göçün gerçekleşmesinde aslan payını alıyor. Devlet desteği sağlanan birçok işletme ülkenin dört bir yanına gerçekleştirdiği yatırımlarla, ülke genelinde 20 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor. Bu sayede ülkenin dört bir yanındaki genç nüfus üretime kazandırılırken, şehirler de kalkındırılıyor.

HER YIL 100 BİN FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILIYOR

KOBİ’lerin üretim ve ihracattaki ağırlığı da dikkat çekiyor. KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ülke genelinde gerçekleştirilen cirodaki payı yüzde 66, ihracattaki payı yüzde 59, katma değerdeki payı yüzde 54, yatırımlardaki payı ise yüzde 58 seviyesinde bulunuyor. İrili ufaklı birçok girişim ihracat kabiliyetlerini hızla geliştirirken, her yıl 100 binin üzerinde firma ihracat ailesine katılıyor. Türkiye’de toplam ihracatın yüzde 20’sini 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yapıyor. İhracatta 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 19, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 20 oldu. Böylece KOBİ’lerin ihracattaki payı yüzde 59 seviyesine yükseldi. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 41 oldu.

FİRMALARIN YÜZDE 91’İ İMALAT SANAYİİNDE

Türkiye’nin üretim kapasitesi, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ’lerin son yıllardaki atılımı sayesinde hızla artıyor. Ülkemizdeki KOBİ’lerin yüzde 91’i imalat sanayiinde yer alırken, son yıllarda Ar-Ge alanında ağırlık vermeye başlayan işletmeler katma değerli ürün için önemli çalışmalara imza atıyor.

Hem katma değer hem de markalaşma

Şu anda yaklaşık 228 ülkeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran Türkiye’nin ihracatında KOBİ’ler önemli söz sahibi konumuna geldi. Özellikle katma değerli üretime sağlanan destekler, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin yurt dışı pazarında kalıcı olması için hayati önem taşıyor. KOSGEB öncülüğünde uygulanan programlarla, firmalar hem katma değerli üretim teşvik ediliyor hem de markalaşarak pazar payını artırma imkanı yakalıyor.







