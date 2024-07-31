KOBİ’lerin satışları 1 trilyona dayandı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023’ araştırmasına göre, en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl 2022'ye göre yüzde 42,2 artarak 988 milyar liraya yükseldi. Daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre, listenin ilk sırasında 2 milyar 958 milyon liralık üretimden satışla Biska Tekstil yer alırken, Karel Elektronik 2 milyar 949 milyon lirayla ikinci Küçükçalık Tekstil ise 2 milyar 945 milyon lirayla üçüncü oldu.

İHRACAT 15 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

İSO İkinci 500'ün ihracatı yüzde 6,5 düşüşle 15 milyar dolar oldu. İSO İkinci 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı 0,4 puan azalarak yüzde 6,1'e geriledi. İSO İkinci 500'ün finansman giderleri yüzde 103,1 artarak 65,6 milyar liraya yükseldi. Aynı yılda faaliyet karı yüzde 44,9 artışla 145,5 milyar liraya çıktı. Böylece finansman giderlerinin faaliyet karına oranı 12,9 puan artışla yüzde 45,1'e yükseldi. İSO İkinci 500'de düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler yüzde 44,6 ile en yüksek payı aldı. Orta-düşük teknolojili sanayilerin payı yüzde 26,2'ye, orta-yüksek teknolojili sektörlerin payı yüzde 25,7'ye ve yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 3,6'ya yükseldi.

İKİNCİ 500 BÜYÜKTEN 285 BİN İSTİHDAM

Araştırmaya göre, 2023'te İSO İkinci 500'ün istihdamı yüzde 9,1 artışla 285 bin kişiye ulaştı. Aynı yılda maaş ve ücretlerdeki artış ise yüzde 131,4 olarak gerçekleşti. Halka açık kuruluşların sayısı 4 adet artarak 30'a yükselirken, yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 7 adet azalarak 66'ya geriledi. Listede yer alan firmaların yüzde 65'e yakınının 4 sektör grubunda toplandığı görüldü. 109 firmayla ‘gıda ürünleri sanayisi’, 78 firmayla ‘kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri sanayisi’, 71 firmayla ‘tekstil ürünleri sanayisi’, 64 firmayla ‘ana metaller ve makine imalat sanayii’ sektörleri öne çıktı.

Albayrak Grubu’ndan iki şirket listede

İSO tarafından açıklanan ‘Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023’ araştırmasında Albayrak Grubu şirketlerinden Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. ve Sukkar Şeker Üretim A.Ş. de yer aldı. Listede Sukkar Şeker 21’inci, Varaka Kağıt ise 138’inci sırada kendine yer buldu.

İstihdam artışı takdire değer

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO İkinci 500 şirketlerinin üretimden satışlarda enflasyonun altında bir büyüme kaydettiğini belirtti. İhracatın bir önceki yıla göre yüzde 6,5 daraldığını vurgulayan Bahçıvan “İSO İkinci 500'ün ücretli çalışan sayısındaki yüzde 9,1'lik artış dikkat çekici ve takdire değerdir” dedi.







