KÖİ tecrübemiz yakından izleniyor

KÖİ modelinin Türkiye'nin son 20 yıldaki dönüşümde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Bolat, "Türkiye, dünya çapında altyapı inşa etme konusunda KÖİ'ler sayesinde büyük kazanımlar elde etmiştir. İstanbul Yeni Havalimanı, dünyadaki en büyük havalimanlarından biri, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler, küresel lojistik koridorlarının önemli kavşak noktaları olarak Asya ve Avrupa’yı bir araya getiriyor" dedi. Bolat, Türkiye olarak, bu önemli projeleri rekor sürede gerçekleştirdiklerini ve Türk halkının hizmetine sunduklarının altını çizdi. Bakan Bolat, yurt dışındaki tüm ilgili taraflarla, KÖİ deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.