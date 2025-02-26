KÖİ tecrübemiz yakından izleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamu Özel İşbirliği modeliyle Avrasya Tüneli, Çanakkale ve Osman Gazi Köprüsü gibi dev projeleri kısa sürede ve etkin şekilde hayata geçirdiklerini söyledi. Ülkemizin bu konudaki tecrübelerinin yakından izlendiğini belirten Bakan Bolat, “Bu deneyimlerin paylaşılmasının, dostane ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerimize vizyoner boyut katacağına inanıyorum" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), Türkiye'nin altyapı gelişim stratejisinin temel çözümü olduğunu söyledi. 9. kez düzenlenen İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Haftası (PPP Week) resmi açılış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’ın katılımıyla gerçekleşti.
DEV PROJELERİN ARKASINDAKİ FORMÜL
KÖİ modelinin Türkiye'nin son 20 yıldaki dönüşümde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Bolat, "Türkiye, dünya çapında altyapı inşa etme konusunda KÖİ'ler sayesinde büyük kazanımlar elde etmiştir. İstanbul Yeni Havalimanı, dünyadaki en büyük havalimanlarından biri, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler, küresel lojistik koridorlarının önemli kavşak noktaları olarak Asya ve Avrupa’yı bir araya getiriyor" dedi. Bolat, Türkiye olarak, bu önemli projeleri rekor sürede gerçekleştirdiklerini ve Türk halkının hizmetine sunduklarının altını çizdi. Bakan Bolat, yurt dışındaki tüm ilgili taraflarla, KÖİ deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.
53 YILDA YURT DIŞINDA 535 MİLYAR DOLARLIK PROJE
Bolat, "Bu deneyimlerin paylaşılmasının, dostane ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerimize vizyoner bir boyut katacağına inanıyorum" ifadesini kullandı. Bolat, Türkiye'nin 1972 yılından bu yana yurt dışındaki müteahhitlik hizmetleri sektöründe 137 farklı ülkede 12 bin 500 projeyle, 535 milyar dolarlık bir değere ulaştığını açıkladı.
Dijital teknolojilere odaklanma zamanı
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Yeni nesil modelleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu modellerde, yapay zeka ve dijital teknolojilere odaklanmalıyız" dedi. Olpak, KÖİ modellerinin Türkiye ve dünyada nasıl kullanıldığının bilindiğini, ancak bu modellerin küresel ölçekte ortaya çıkan yeni zorluklara uyarlanmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.