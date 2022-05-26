Kontratta tahliye taahhüdü oyunu

Her geçen gün artan kira fiyatları, kiracı ve kiralık ev arayanları mağdur etmeye devam ediyor. Bazı fırsatçı ev sahipleri, kiralık ev arayanlara belirli bir süre sonra evden çıkacağına dair “tahliye taahhüdü” imzalatıyor ve hiçbir gerekçe göstermeden üzerinde yazmış olduğu tarihten sonraki ay evden çıkarıyor. Mevcut yasalara göre ev sahibinin kiracıya, kira sözleşmesiyle birlikte tahliye taahhüdü imzalatması hukuka aykırı. Kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan ve “Evi şu tarihte boşaltacağım” şeklindeki taahhütname geçersiz olduğundan, kiracıya üzerinde tarih yazmayan ya da ileri tarihli tahliye taahhütnamesi imzalatılıyor.

İKİ EŞİN DE İMZASI GEREKLİ

Kiracı taahhütnamenin kira sözleşmesiyle aynı gün imzalandığını ispatlayamazsa, tahliye yolu açılıyor. Eğer taahhütname, kira sözleşmesiyle aynı tarihte imzalanmış ve imza kiracıya ait değilse, kiracının itiraz etme hakkı bulunuyor. Kiracı evde aile olarak yaşıyorsa, evde yaşayan iki eşin de tahliye taahhüdüne imza atması gerekiyor. Eşlerden biri taahhütnameye imza atmazsa belge hukuki olarak geçersiz sayılıyor.

KİRACI İSPAT ETMELİ

Kiracıların mağdur olmaması için ellerinde kanıt olması gerektiğine dikkat çeken Avukat Oğuz Yavuz, “Kiracıların, ilan görüntüsüyle ya da kira sözleşmesiyle birlikte taahhütnamenin boş imzalandığına dair fotoğrafla ispat etmesi gerekiyor. Boş tahliye taahhütnamesi imzalamamakta hatta hiç imzalamamakta fayda var” dedi.

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FAHİŞ KİRAYA ‘İHBAR HATTI’

Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışmada ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Kiracı Şikayet Hattı’nın kurulması üzerinde görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları noktasında bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Şikayet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi’ne taşınacak. Çalışmaların iki hafta sonra tamamlanmasının ardından Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşüne sunulacağı öğrenildi.

FOTOĞRAF 9 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artışları konusunda düzenleme için çalışma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz” dedi.<br> Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi. Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi. “3 bakanlık çalışma başlattı”<br><br>Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında bu çalışmayı doğrulayarak, “Bizim, Borçlar Kanunu’nda esasında kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor... Önemli olan burada yasanın tanıdığı bu imkanları kullanmaktan geçiyor. Ancak son zamanlarda Türkiye’de de görüyoruz, haberlerde de pek çok yerde özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var. Bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın esasında konusu. Onlar bu konuda bir çalışma yapıyorlar, Maliye Bakanı’yla ile beraber. Adalet Bakanlığı olarak da biz de bu çalışmalara katkı veriyoruz... Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor. Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor, burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hükümler var... Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz” diye konuştu. Ev kiralarına yeni düzenleme: Üç bakanlık bir araya geldi düğmeye bastı Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti.

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