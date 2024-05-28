Konut arzı artsın ki fiyatlar düşsün

İnşaat sektörü temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hayata geçirilecek Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu düzenlemesinin hem sektörün finansman sıkıntısını ortadan kaldıracağını hem de üretimi artıracağını belirtiyor. Sektör temsilcileri, önemli miktarda kaynak toplayan fonların, kaynak sıkıntısı nedeniyle yarım kalmış inşaat projelerine finansman sağlamasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

İYİ BİR FİNANSMAN MODELİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, yapılan düzenlemeden çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerinin de bir süredir bu taslak üzerine çalıştıklarını söyledi. Keçeli, "Eskiden ön satışla finansman sağlıyorduk artık o da kayboldu. Bu düzenleme bizim önümüzü çok açacak. ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyada da çok örneği var bu uygulamanın. Kesinlikle çok doğru bir adım. Bu düzenleme sayesinde evini yenileyecek vatandaş da üretim yapacak müteahhit de finansmana erişebilecek. İyi bir finansman modeli olacak. Bu fonun hayata geçmesiyle düşük maliyetli finansman elde edilmiş olacak. Finansman problemini ortadan kaldırıp hem konut üretimini artıracak hem de satış fiyatını alıcı lehine olumlu etkileyecek" dedi.

YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILIR

Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım da gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu: "Bu düzenleme sayesinde finansın ve kurumsal paranın yönelebileceği yepyeni bir gayrimenkul alanı da Türkiye'de doğmuş oluyor. Bu yeni heyecanla aslında kurumsal yapıların ve büyük finans yöneten oluşumların gayrimenkul geliştirme tarafına da sermaye sistemi üzerinden yatırım yapabilmesinin önü açılıyor. Burada en çok vurguyu kentsel dönüşüme yapmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm projelerini hızlı bir şekilde GYF'lerle finanse etmek mümkün olursa aslında çok faydalı bir sonuç ortaya çıkacaktır."

Fiyat dengesini düzenleyecek

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş de düzenlemeye ilişkin, GYF'lerin canlanmasının kentsel dönüşümden sosyal konut ihtiyacına ve arz sıkıntısının giderilmesine kadar bir çok alanda katkı sağlayacağını belirterek, "Ayrıca bozulan fiyat dengelerinin de düzelmesinde rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.

Sektöre can suyu olacak

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise hayata geçirilecek mevzuatın sektöre can suyu olabileceğini ifade ederek, "Burada düşük tasarruf sahiplerini de konut edindirecek bir kapsamı sağlaması planlanırsa biz de Fuzul Topraktan olarak fon kurmayı planlıyoruz. Artan konut fiyatlarına karşı olumlu etkiler gösterecek düzenlemeleri destekliyor, vatandaşın konuta erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşüme katkı

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de gayrimenkul yatırım fonu kuran bir şirket olarak bu gelişmeyi çok olumlu bulduklarını söyledi. Özgün, "SPK'nin hazırladığı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu sadece yeni konut arzını artırmakla kalmayacak, Türkiye için artık birinci öncelik olması gereken kentsel dönüşüme önemli katkı sağlayacak. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle 2023 sonu itibarıyla 134'e yükselen GYF sayısında da sıçrama bekliyoruz. Böylece küçük yatırımcılar da bu fonlar aracılığıyla projelere ortak olabilecek, kentsel dönüşüm hızlanacak" diye konuştu.

Konuta erişmeyi kolaylaştıracak adım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini kaydederek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak." ifadelerini kullanmıştı. SPK'nin hazırladığı Proje GYF kurulmasına ilişkin düzenlemede son aşamaya gelindiğini belirten Şimşek, "Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak" açıklamasını yapmıştı.







