Ekonomi Konut hamleleri piyasayı dengeledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konut hamleleri piyasayı dengeledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen sosyal konut hamlesi gayrimenkul piyasasını dengeledi. Yüksek kira bedellerinde düşüş yaşanırken gayrimenkul satışlarında duraklama oldu.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Konut hamleleri piyasayı dengeledi
KW Boğaziçi Profesyonel Arazi ve Ticari Emlak Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Gürman

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen sosyal konut hamlesi gayrimenkul piyasasını dengeledi. Yüksek kira bedellerinde düşüş yaşanırken gayrimenkul satışlarında duraklama oldu. Vatandaşların, konut hamlelerinin sonuçlarına göre yatırım amaçlarını belirleyeceğini vurgulayan emlakçı Enes Bulut, “Vatandaşların ciddi bir kesimi piyasadan paralarını çekti ve Toki’ye yazıldı. Herkes şu an Toki’den çıkacak haberi bekliyor” dedi.

KİRA FİYATLARI DÜŞÜŞTE

KW Boğaziçi Profesyonel Arazi ve Ticari Emlak Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Gürman, “Cumhurbaşkanı'mız milletin ihtiyaçlarına cevap verecek güzel müjdeler verdi. Orta gelirli vatandaşın yakın vadede barınma krizini aşacağı, köklü çözümlere kavuşacağı kanaatindeyim. Bunlardan birincisi bankaların kredi imkanı sağlaması, ikincisi de tarihimizin en büyük toplu konut projesi hamlesiydi. Bu hamlenin açıklanmasıyla birlikte şişirilen balon bir anda söndü. Projenin açıklanmasının bile piyasayı bu kadar etkilerken, projenin hayata geçmesi çok ciddi çözümler sunacağını düşünüyorum. Piyasanın durgun olması aslında vatandaşlara sunulan kampanyalardan kaynaklı. Çünkü şu an herkes kampanyaların açıklanmasını bekliyor. Devletin bazı hamlelerinden sonra kira bedelleri de düşüşe geçti. Bundan birkaç ay önce 15 bin liranın altında kiralık ev bulunamayan lokasyonlarda, rakamlar 10 bin liranın altına düştü. Bu rakamların düşüş içerisinde olduğunu da önceden görüyoruz” dedi.

Enes Bulut
Enes Bulut

HERKES TOKİ'DEN HABER BEKLİYOR

Vatandaşların ciddi bir kesiminin Sosyal Konut Hamlesi'ne başvuru yaptığını ifade eden Emlakçı Enes Bulut, “Piyasada genel olarak bir durgunluk var. Herkes şu an TOKİ’den çıkacak haberi bekliyor ve ona göre hareket edecek. Bu durum piyasadaki satışı da etkiledi. Satışlarda bir nebze düşüşler gerçekleşti. Gayrimenkul satışlarının düşmesinin bir diğer sebebi de devletin vatandaşlara sunmuş olduğu gayrimenkul kampanyaları. Şu anda piyasa değerinde bir daire çıktığında bile satış yapamıyoruz. Normalde 20 gün içinde sattığımız gayrimenkulü 2-3 ay sonra satabiliyoruz. O da yeni evlenecek olanlar ya da kira konusundan dolayı evinden çıkartılan kiracılar oluyor. Yatırım amaçlı satışlar şu anda TOKİ’yi bekliyor.” şeklinde konuştu.

Emlak Danışmanı Handan Acar ise satışlarının durgun olduğunun altını çizdi.

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