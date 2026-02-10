Konut kredi faizi yüzde ikiye inecek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, vatandaşın yakından izlediği konuda umutlu konuştu. Antalya'da konut finansmanındaki son gelişmeleri değerlendiren Arslan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu belirtti. Arslan, “Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkânı getirildi. Bu güzel bir imkân” dedi.

Osman Arslan

EV SAHİBİ OLMA İMKANI ESNETİLDİ

Ekonomideki dezenflasyon sürecinin olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını dile getiren Arslan, "Demek ki dezenflasyon programı yolunda gidiyor, başarılı oluyor ki vatandaşımızın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için imkânlar biraz esnetildi” ifadesini kullandı. Finansman maliyetlerindeki güncel duruma değinen Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının veya kar paylarının yüzde 2,5'in altına çekildiğini kaydetti. Arslan, bunun yıllık bazda yaklaşık yüzde 30'lara varan bir maliyete tekabül ettiğine işaret ederek, "Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankası'nda da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankası'nın bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır” diye konuştu.

BANKACILIK SEKTÖRÜ KONUTA DAHA İŞTAHLI

Konut kredilerine ilişkin beklentilerini de paylaşan Arslan, şu değerlendirmede bulundu: “Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5'in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkânı sağlayacaktır. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır.”

Halkbank’ta kredi paketi hazırlığı

Halkbank olarak bu süreçte aktif rol alacaklarını vurgulayan Genel Müdür Osman Arslan, şunları kaydetti: “Biz de Halk Bankası olarak elbette vatandaşımıza, halkımıza bu gelişmeleri yansıtacak kredi paketleri oluşturuyoruz. Özellikle proje geliştiren müteahhit ve konut geliştirici firmalarımızla yakın temaslarımız var. Onların projelerine bu anlamda garantörlük limiti ve garantör olmak suretiyle konut destekleri paketleri oluşturuyoruz.”







