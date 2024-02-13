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Ekonomi

Konya Kağıt A.Ş.’den 2 milyon euro’luk yatırım

Konya Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Güneşli Şubesi basım-ambalaj tesislerindeki baskı kapasitesinin yüzde 50 oranında artırılması amacıyla toplam 2.000.000 Euro’luk bir adet baskı ve bir adet te baskı öncesi hazırlık makinesi satın alarak önemli bir yatırıma imza attı.

12:04 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Konya Kağıt A.Ş. 2 milyon euro’luk yatırıma imza attı.
Konya Kağıt A.Ş. 2 milyon euro’luk yatırıma imza attı.

BERA Holding şirketlerinden kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve sektörün önemli tedarikçilerinden olan Konya Kağıt A.Ş. Güneşli Ambalaj Tesisleri, makine parkuru ve yatırımlarını 2024 yılında da artırmayı sürdürüyor.


Yeni makine yatırımıyla ilgili Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’na gönderilen ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“‘Medeniyetin Hamuru Gelecek Nesillerde’ sloganıyla geleceğin öncü markası olma yolunda hızla ilerleyen ve sürdürülebilir büyüme yolundaki başarı çıtasını sürekli yükseltme gayretinde olan Şirketimiz, paydaşlarımız açısından maksimum değeri sağlamak için özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bu düsturdan hareketle, Konya Kâğıt A.Ş. İstanbul Güneşli Şubesi basım-ambalaj tesislerimizdeki baskı kapasitesinin %50 oranında artırılması amacıyla toplam 2.000.000 Euro tutarında iki adet makine siparişi verilmiştir. Yapılan yatırım ile kapasite artışının yanında bugüne kadar fason hizmet olarak dışarıdan temin edilen kalıp pozlama işlemi tesis bünyesinde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu yatırımlar sonrası Güneşli şubesi olarak 2024 yılında ciromuzu 2023 yılına göre % 50 artırma imkânımız olacaktır”

1 Adet 2024 model yeni Heidelberg Speedmaster CX 104-6l Ofset Baskı Makinesi (Aksesuarları ile birlikte komple 1.900.000 Euro değerindedir) ve 1 Adet 2016 model, Heidelberg Suprasetter 190 kalıp pozlama makinası sipariş edildi.

Heidelberg Speedmaster CX 104-6l Ofset Baskı Makinesi Özellikleri;
  • Maksimum Baskı hızı 16.500/saat
  • Maksimum Tabaka ölçüsü 720x1040 mm
  • Push to Stop Otonom Baskı Paketi
  • Renk ölçüm ve kontrol sistemi (Prinect Inpress Control 3)
  • Speedmaster CX 104 baskı ünitesi
  • HEIDELBERG Alcolor mürekkep ve nemlendirme sistemi
  • DryStar Combination Can 3 kasetli kurutucu sistemi
  • Doctor blade sistemli lak ünitesi

20.000 m2 kapalı alan üzerine kurulan Konya Kâğıt A.Ş. Güneşli Ambalaj Tesisleri, Konka Ambalaj markasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve istihdamı artırmak amacıyla kurulmuştur. 1996 yılından bu yana sürekli hedeflerini aşan şirketimiz kalite, çevrecilik ve müşteri memnuniyeti gibi ilkelerinden ödün vermemiştir. Bu ilkeler doğrultusunda dünyaya ihracat yapmaya devam eden Konya Kâğıt Ambalaj Tesisleri, sadece Türkiye'de değil dünyada da bir marka olma yolunda ilerlemekte.


Yıllık 20.000 ton işleme kapasitesi bulunan Güneşli Ambalaj Tesisleri, yüksek teknoloji makine parkuru ile maksimum verim ve minimum maliyetle gıda, züccaciye, elektronik, araba yedek parça, küçük ev aletleri gibi sektörlere hizmet vermekte.

#Konya
#iş dünyası
#yatırım
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