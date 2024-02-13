Konya Kağıt A.Ş.’den 2 milyon euro’luk yatırım

“‘Medeniyetin Hamuru Gelecek Nesillerde’ sloganıyla geleceğin öncü markası olma yolunda hızla ilerleyen ve sürdürülebilir büyüme yolundaki başarı çıtasını sürekli yükseltme gayretinde olan Şirketimiz, paydaşlarımız açısından maksimum değeri sağlamak için özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bu düsturdan hareketle, Konya Kâğıt A.Ş. İstanbul Güneşli Şubesi basım-ambalaj tesislerimizdeki baskı kapasitesinin %50 oranında artırılması amacıyla toplam 2.000.000 Euro tutarında iki adet makine siparişi verilmiştir. Yapılan yatırım ile kapasite artışının yanında bugüne kadar fason hizmet olarak dışarıdan temin edilen kalıp pozlama işlemi tesis bünyesinde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu yatırımlar sonrası Güneşli şubesi olarak 2024 yılında ciromuzu 2023 yılına göre % 50 artırma imkânımız olacaktır”