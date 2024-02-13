Konya Kağıt A.Ş.’den 2 milyon euro’luk yatırım

BERA Holding şirketlerinden kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve sektörün önemli tedarikçilerinden olan Konya Kağıt A.Ş. Güneşli Ambalaj Tesisleri, makine parkuru ve yatırımlarını 2024 yılında da artırmayı sürdürüyor.
Yeni makine yatırımıyla ilgili Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’na gönderilen ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
1 Adet 2024 model yeni Heidelberg Speedmaster CX 104-6l Ofset Baskı Makinesi (Aksesuarları ile birlikte komple 1.900.000 Euro değerindedir) ve 1 Adet 2016 model, Heidelberg Suprasetter 190 kalıp pozlama makinası sipariş edildi.
- Maksimum Baskı hızı 16.500/saat
- Maksimum Tabaka ölçüsü 720x1040 mm
- Push to Stop Otonom Baskı Paketi
- Renk ölçüm ve kontrol sistemi (Prinect Inpress Control 3)
- Speedmaster CX 104 baskı ünitesi
- HEIDELBERG Alcolor mürekkep ve nemlendirme sistemi
- DryStar Combination Can 3 kasetli kurutucu sistemi
- Doctor blade sistemli lak ünitesi
20.000 m2 kapalı alan üzerine kurulan Konya Kâğıt A.Ş. Güneşli Ambalaj Tesisleri, Konka Ambalaj markasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve istihdamı artırmak amacıyla kurulmuştur. 1996 yılından bu yana sürekli hedeflerini aşan şirketimiz kalite, çevrecilik ve müşteri memnuniyeti gibi ilkelerinden ödün vermemiştir. Bu ilkeler doğrultusunda dünyaya ihracat yapmaya devam eden Konya Kâğıt Ambalaj Tesisleri, sadece Türkiye'de değil dünyada da bir marka olma yolunda ilerlemekte.
Yıllık 20.000 ton işleme kapasitesi bulunan Güneşli Ambalaj Tesisleri, yüksek teknoloji makine parkuru ile maksimum verim ve minimum maliyetle gıda, züccaciye, elektronik, araba yedek parça, küçük ev aletleri gibi sektörlere hizmet vermekte.