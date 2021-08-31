Ekonomi Tarım Kredi ürünleri satılacak KoopGrooss ilk mağazasını Gaziantepte açtı
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Tarım Kredi ürünleri satılacak: KoopGrooss ilk mağazasını Gaziantep'te açtı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapılacağı KoopGrooss Mağazası'nın ilki Gaziantep'te hizmete başladı. Açılış töreninde konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ''Tüm Türkiye'de market ve işletme yapılanmamızı tamamladıktan sonra şu konuda iddialı olacağız; en sağlıklı ve doğal ürün, en uygun şekilde bizim marketlerimizden alınacak" dedi.

Haber Merkezi AA
KoopGrooss Mağazasının ilki Gaziantepe açıldı
Tarım Kredi ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapılacağı KoopGrooss Mağazası'nın ilki Gaziantep'e açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapılacağı KoopGrooss Mağazası'nın ilki Gaziantep'te hizmete başladı.

Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'ndeki 1700 metrekare alana kurulan ve toptan alışverişin de yapılacağı KoopGrooss Mağazası'nda 4 bin civarında ürün yer alıyor.

Tarım Kredi'nin özellikle istişareleriyle kendi markalarını oluşturarak ürettiği ürünlerin yoğunlukla bulunduğu mağaza ile çiftçilerin sağlıklı ürünlerini tüketiciye sunulması amaçlanıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, açılıştaki konuşmasında, Tarım Kredi'nin 1,5 asrı aşan köklü bir geçmişi olduğunu belirtti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz

Tarım Kredi'nin Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olduğunu ifade eden Poyraz, "Kooperatifimiz ilk başta bir dayanışma örgütü olarak ortaya çıktı. Sonrasında bu dayanışmayı ekonomik temellere oturtan, toptan alıp maliyeti düşürme anlayışıyla hareket eden kurumumuz, bunların ardından üretim tesisleri kurarak tarımsal girdileri noktasında çiftçimizi destekleme gayreti içinde oldu." dedi.

Poyraz, kooperatifçiliğin, sadece çiftçi örgütlenmesi, tarımsal girdilerin desteklenmesi gibi amaçların ötesine geçmesi, tüm toplumu kuşatacak şekilde yapısını, çalışmalarını değiştirmesi ve gelişmesi gerektiğini söyledi.

Bu noktada Tarım Kredi'nin son yıllarda radikal değişiklikler yaptığını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken işlerimizi aksatmadan tarım piyasalarını regüle etme anlamında sorumluluklarımızdan asla geri adım atmadan yeni bir açılımla, tüm toplumu kuşatacak, tüketici tarafında da çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. İştiraklerimizle, piyasayı regüle etme konusunda ciddi misyon üstleniyoruz. Kendimize ciddi hedefler koyduk. Bu yaşadığımız coğrafya mis gibi coğrafya. Bu coğrafyada yaşamanın maliyetleri çok yüksek. Ülke, millet ve devlet olarak zaman zaman ciddi fedakarlıklara da katlanıyoruz. Bu fedakarlıklara katlanırken de sektör bazen ticari tavırla ciddi davranışlar ortaya koyarak fahiş karlar elde edebiliyor. Amacımız bu spekülasyonlara izin vermemek. Tüm Türkiye'de market ve işletme yapılanmamızı tamamladıktan sonra şu konuda iddialı olacağız; en sağlıklı ve doğal ürün, en uygun şekilde bizim marketlerimizden alınacak."

Tarım Kredi ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapılacağı KoopGrooss Mağazası'nın ilki Gaziantep'e açıldı
Tarım Kredi ürünlerinin toptan ve perakende satışının yapılacağı KoopGrooss Mağazası'nın ilki Gaziantep'e açıldı

Poyraz, geçen yılı 162 mağaza ile kapattıklarını, bu yıl ise mağaza sayısını 500'ün üzerine çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ise Tarım Kredi'nin Türkiye'nin en önemli kurumlarından olduğunu ve son 4 yıl boyunca önemli gelişmelerin yaşandığını anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdeleyi keserek mağazayı gezdi.

Programa Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy'un yanı sıra Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı.

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