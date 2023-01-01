Köprü ve otoyol ücretine zam iddiasına yalanlama

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"Haberler tamamen asılsızdır"

Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır.



Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır.



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'Zam falan yok'

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet Cemal Öztürk ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili çıkan 'zam' haberlerine tepki gösterdi.

Öztürk "2023’ün ilk yalanı! Yeni yılda da sizle mi uğraşacağız be kardeşim? Bırakın artık şu yalan haber işini! Sorsanız doğruyu söylerdik. Zam filan yok!" ifadelerini kullandı.

2023’ün ilk yalanı!



Yeni yılda da sizle mi uğraşacağız be kardeşim?



Bırakın artık şu yalan haber işini!



Sorsanız doğruyu söylerdik.



ZAM FİLAN YOK! @halktvcomtr @ZAMajans @Gazete_Yenicag @krtkulturtv pic.twitter.com/IYN6ZTNNVF — Mehmet Cemal ÖZTÜRK (@mehmetcemal2023) January 1, 2023

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