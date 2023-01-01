Ekonomi Köprü ve otoyol ücretine zam iddiasına yalanlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Köprü ve otoyol ücretine zam iddiasına yalanlama

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını, bu yönde çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Köprü ve otoyol ücretine zam iddiasına yalanlama
Arşiv

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"Haberler tamamen asılsızdır"

Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.

'Zam falan yok'

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet Cemal Öztürk ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili çıkan 'zam' haberlerine tepki gösterdi.

Öztürk "2023’ün ilk yalanı! Yeni yılda da sizle mi uğraşacağız be kardeşim? Bırakın artık şu yalan haber işini! Sorsanız doğruyu söylerdik. Zam filan yok!" ifadelerini kullandı.

E-ticarette tekeli kırdık: Yasal düzenlemeyle yeni yatırımcı yolda
EKONOMİ
E-ticarette tekeli kırdık: Yasal düzenlemeyle yeni yatırımcı yolda

2023 yılı araç muayene ücretleri belli oldu
EKONOMİ
2023 yılı araç muayene ücretleri belli oldu
Binlerce yıldır toprak altındaydı

Binlerce yıldır toprak altındaydı

​Gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçi akınına uğrayacak.
Gizemi çözülemedi

Gizemi çözülemedi

​Tüm dünya ne olduğunu merak ediyor.
MSBden 100.yıla özel Önce Vatan klibi

​Olaylı Göztepe-Altay derbisiyle ilgili Vali Köşger açıklama yaptı.

Üs bölgesinde yalnız bırakmadı: Futbol maçı yapıp moral verdi.

Yasal düzenlemeyle yeni yatırımcı yolda.

​Türk savunma sanayisinin 2023 yılındaki ilk teslimatı oldu.

​Marka marka açıklandı: İşte ilk kez göreceğimiz otomobiller.

​Gaziantep FK'nın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

​Bakan Koca'ya sarılarak anlattı: Lizbon'dakiler de 'harika' diyor.

Pisa sezon başı kiraladığı Morutan için pazarlık masasına oturacak.

Güneş'in raporu doğrultusunda milli stoper için çalışmalara başlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.