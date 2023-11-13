Körfez'le ticaretimiz 20 yılda 11 kat arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Körfez İşbirliği ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz 2002’den 2022’ye son 20 yılda 2.1 milyar dolardan 22.7 milyar dolara çıktı. Tam 11 kat artış var. Bu kapsamda bizim Körfez İşbirliği ülkelerine ihracatımız 1.2 milyar dolardan 9.5 milyar dolara yükselirken, Körfez ülkelerinden ithalatımız da 13.3 milyar dolara ulaştı. 20 sene önce bu rakam 1 milyar doların altındaydı" dedi.

ŞİRKETLERDEN YOĞUN KATILIM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ta dün düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumu açılış toplantısına katıldı. Körfez İşbirliği Konseyi bünyesinde bulunan ülkelerin bakanları ve çok sayıda bürokratın katıldığı toplantıda, katılımcı ülkelerin tarım, gıda, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri de hazır bulundu.

2,5 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

"Körfez bölgeleri bizim en büyük ortaklarımızdan birisidir" diyen Bakan Bolat, "Körfez bölgesinin bunun 2.5 trilyon dolara yakın milli geliri var ve 2050 yılında tahminler 6 trilyon dolara ulaşmasını gösteriyor. Bugün Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında enerji, ticaret, iş ve yatırım gibi belirli alanlarda karşılıklı yatırımlar ve karşılıklı ticaret büyük ölçüde artıyor. Arap ülkelerine 2022'de 46 milyar dolar ihracat, 36 milyar dolar ithalat yaptık ve toplam ihracatımızdaki payları yüzde 18, ithalatımızdaki payı da yüzde 10" diye konuştu.

KARŞILIKLI TİCARET 133 MİLYAR DOLAR

57 ülkenin içerisinde bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ile olan ticarete de değinen Bolat, "Türkiye’nin 2002’de İslam İşbirliği Teşkilatında bulunan 57 ülkeye toplam ihracatı sadece 4.7 milyar dolardı. 2022’de bu rakam 65 milyar dolara yükseldi. Böylece ticaret hacmimiz karşılıklı olarak tam 133 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı güveni geri geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri geldiğini belirterek, "Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), mayıstaki 700 baz puan seviyesinden 400 baz puanın altına indi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda yani yatırımcı güveni geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak" dedi. Şimşek, Körfez'le geliştirilecek yeni işbirliği modellerinin sektörel potansiyelin artmasına katkı sağlayacağını da vurguladı.







