​Koronanın küresel turizme maliyeti 2 trilyon dolar

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), koronavirüs salgını nedeniyle küresel turizmde 2 trilyon dolarlık kaybın yaşanabileceğini duyurdu. Sektörün toparlanma sürecinin ise “yavaş ve kırılgan” olacağını kaydetti. Kuruluş, koronavirüs pandemisinin küresel turizm sektörüne 2021’de 2 trilyon dolarlık gelir kaybına mal olacağını bildirdi ve sektörün toparlanmasını “kırılgan” ve “yavaş” olarak nitelendirdi.
AFP’nin haberine göre, Madrid merkezli Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) tahminleri, Avrupa’nın enfeksiyonlarda bir artışla boğuşması ve omicron olarak adlandırılan yeni bir ağır mutasyona uğramış Covid-19 varyantının dünyaya yayılmasıyla aynı döneme denk geldi. Bu yıl, yabancı turist sayısının 2019’da kaydedilen 1,5 milyarın yüzde 70-75 altında kalması bekleniyor. Benzer bir düşüş 2020’de de yaşanmıştı.
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EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖR OLDU
UNWTO’ya göre küresel turizm sektörü, geçen yıl pandemi nedeniyle 2,0 trilyon dolar (1,78 trilyon euro) gelir kaybetti ve bu da sektörü toplumsal sağlık krizinden en çok etkilenen sektörlerden biri haline getirdi. Turizmi teşvik etmekle görevli BM organı, sektörün gelecek yıl nasıl bir performans göstereceğine dair bir tahminde bulunmadı ve orta vadeli görünümün pek iç açıcı olmadığını belitti. UNWTO Başkanı Zurab Pololikashvili, son haftalarda birkaç ülkede yeni virüs kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı getirilmesinin “bunun ne kadar tahmin edilemez bir durum olduğunu” gösterdiğini söyledi.