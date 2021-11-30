​Koronanın küresel turizme maliyeti 2 trilyon dolar

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), koronavirüs salgını nedeniyle küresel turizmde 2 trilyon dolarlık kaybın yaşanabileceğini duyurdu. Sektörün toparlanma sürecinin ise “yavaş ve kırılgan” olacağını kaydetti. Kuruluş, koronavirüs pandemisinin küresel turizm sektörüne 2021’de 2 trilyon dolarlık gelir kaybına mal olacağını bildirdi ve sektörün toparlanmasını “kırılgan” ve “yavaş” olarak nitelendirdi.

FOTOĞRAF 12 Mersin ile Antalya arasında planlanan 440 kilometrelik yolun 394 kilometresi tamamlanarak bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı. Kalan 46 kilometrelik kesimde hummalı çalışmalarını sürdüren ekipler, tünel, köprü ve viyadük inşaatlarında da önemli aşama kaydetti. Yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan 2 kenti bağlamak için planlanan 34 tünelden 19'u, 83 olarak planlanan köprü ve viyadükten 61'i tamamlandı. Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla, sürücülerin keskin virajları nedeniyle \"çileli yol\" olarak adlandırdığı Mersin-Antalya kara yolunun 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısalacak. Keskin virajlardan kurtulma ve yol uzunluğunun da kısalmasıyla, iki kent arasındaki seyahat süresi yaklaşık 140 dakika azalacak.<br><br>Hem ulaşım süresinin daha da aşağıya çekilmesi hem de sürüş konforunun arttırılması için Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin ihalesi yapılan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi de uygulamaya konulacak. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, AA muhabirine, Mersin ve Antalya'nın turizmin yanı sıra, tarım, sanayi ve lojistik sektörlerinde de öne çıktığını söyledi. Çalışmaların, bölge ekonomisine birçok katkısının olacağını vurgulayan Kızıltan, şöyle konuştu:<br><br>\"Tarım ürünlerinin Mersin Uluslararası Limanı'na ulaşımı çok daha kısa sürede ve zahmetsiz olacak. Tarımda, ulaşım maliyetlerini düşecek. İkinci olarak da turizmin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu yolda birçok turistik tesis ve yazlık siteler var. Yaz döneminde, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'dan, Adana'dan çok fazla araç geliyor. Onların gidiş ve gelişleri rahatlayacaktır. Yolun rahat olduğunu düşünen yatırımcılar, turizm yatırımlarına başlayacaktır. Atıl durumdaki turistik tesisler, oteller yeniden çalışmaya başlayacaktır. İnsanların yolda çok daha rahat gidip gelmesi oradaki esnafın da işlerini arttıracaktır.\" Türkiye'nin turizm merkezlerini bağlıyor: Seyahat süresi 140 dakika azalacak Türkiye'nin turizm merkezleri Mersin ile Antalya'yı, keskin virajlı yollardan kurtaracak Akdeniz Sahil Yolu Projesi, iki kentin turizm, ticaret ve tarımdaki iş birliğini arttıracak. BiP'te paylaş

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VARYANTLAR ETKİLEDİ

AFP’nin haberine göre, Madrid merkezli Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) tahminleri, Avrupa’nın enfeksiyonlarda bir artışla boğuşması ve omicron olarak adlandırılan yeni bir ağır mutasyona uğramış Covid-19 varyantının dünyaya yayılmasıyla aynı döneme denk geldi. Bu yıl, yabancı turist sayısının 2019’da kaydedilen 1,5 milyarın yüzde 70-75 altında kalması bekleniyor. Benzer bir düşüş 2020’de de yaşanmıştı.

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EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖR OLDU

UNWTO’ya göre küresel turizm sektörü, geçen yıl pandemi nedeniyle 2,0 trilyon dolar (1,78 trilyon euro) gelir kaybetti ve bu da sektörü toplumsal sağlık krizinden en çok etkilenen sektörlerden biri haline getirdi. Turizmi teşvik etmekle görevli BM organı, sektörün gelecek yıl nasıl bir performans göstereceğine dair bir tahminde bulunmadı ve orta vadeli görünümün pek iç açıcı olmadığını belitti. UNWTO Başkanı Zurab Pololikashvili, son haftalarda birkaç ülkede yeni virüs kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı getirilmesinin “bunun ne kadar tahmin edilemez bir durum olduğunu” gösterdiğini söyledi.