Koronavirüsten kaçan Ruslar sebze ve meyvede Türk pazarına yöneldi

Çin dışındaki ülkelere yayılmasıyla artık küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, Çin başta olmak üzere dünya ekonomilerini etkilemeye başladı. Bilindiği üzere, salgının en olumsuz etkisini hisseden ülke Çin oldu. Salgın nedeniyle fabrikalarda üretim durdu, ihracat azaldı ve büyüme beklentisi yavaşladı.

Asya pazarında gelişmeler böyle iken, Türk ürünlerine yönelik küresel talepte artış yaşanıyor. Koronavirüs e-ihracatta Türk ürünlerine talebi 5 kat artırdı.

Rusya yıllar sonra ilk kez Türkiye'den domates ithalat talebini 200 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı.

Bunun yanı sıra Moskova yönetimi salgın nedeniyle Çin sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Bu durumsa Rusya'nın sebze ve meyve sektöründe Türkiye pazarına yönelmesine neden oldu.

Rusya'nın Habarovsk kentinin Çin'den büyük miktarda sebze ve meyve ithal ettiğini hatırlatan bir Rus yetkili, "Diğer tedarikçilerle anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Ticaret şirketlerimizin yarısı Türkiye'den meyve ve sebze tedarik etmek konusunda çalışıyor. Türkiye'den söz aldık ve bu sözü tutacaklar" açıklamasını yaptı.

Peki Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle Türk sebze ve meyve sektörü nasıl etkilenecek?

Yüksel Tavşan.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Çin dünyanın en büyük sebze ve meyve üreticilerinden. Rusya'nın bu ülkeyle belirli ürünlerde alışverişi var. Bu ülkeden ithalatı durdurma kararları mutlaka çevre ülkelere yönelmelerini sağlayacak. Bizim sebze ve meyve konusunda en önemli ihraç yaptığımız ülkelerin başında Rusya geliyor. Dolayısıyla oradan kesip, bize yönelirse ihracat için çok olumlu bir ticari hacim doğacak" dedi.

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İÇ PİYASADA FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Rusya'nın Türk pazarına yönelmesinin iç piyasadaki fiyatları etkileyebileceğini altını çizen Tayşan şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın hangi ürünlere yöneleceği önemli. İhracat yükselirken, iç piyasa da etkileyecek. Fiyatlar yükselir ve halkın alım gücüne etki eder. Ana ürünlerde ithalat olursa, o zaman biraz içerde sorun olabilir diye düşünüyorum. İhracat açısından elbette çok iyi olur. Bazı ürünlerin ihracatta fiyatının yükselmesi ise içerdeki fiyatları etkiler"

FINANCIAL TİMES: TÜRKİYE TEK OLUMLU ETKİLENEN ÜLKE

Financial Times korona virüsünün hangi ülkelerin büyümesini ne ölçüde etkileyeceğiyle ilgili bir haber yayınladı. Küresel devlerin büyük düşüşler yaşayacağının öngörüldüğü haberde ve ortaya çıkan tabloda pozitif gelişme gösteren tek ekonomi ise Türkiye ekonomisi oldu.

ÇİN BORSALARINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Çin'de yeni yıl tatili sonrası yeniden açılan piyasalarda sert düşüşler kaydedildi. Şangay Borsası, güne yüzde 9'a varan düşüşle başladı.

Çin'de geçen yıl kaydedilen yüzde 6.1'lik büyüme, son 30 yılın en düşüğü olarak kayda geçti. Bu düşüşte, ABD ile süren ticaret savaşının etkili olduğu değerlendiriliyordu.