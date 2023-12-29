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Ekonomi

Kosova'nın ithalat listesinde zirvedeki isim Türkiye oldu

2023 yılında yaklaşık 6 milyar Euro'luk ithalat hacmine ulaşan Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında zirvenin sahibi 2022 yılında olduğu gibi Türkiye oldu.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
19:43 - 29/12/2023 Cuma
AA
Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma 2019'da yürürlüğe girmişti.
Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma 2019'da yürürlüğe girmişti.

Kosova Gümrükler Müdürlüğünde düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısı kapsamında yaptığı açıklamalarda Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, ülkesinin en çok Türkiye'den ithalat yaptığını belirtti.

Kosova'nın 2023'te 5,8 milyar avroluk ithalat yaptığını, bu rakamın 792 milyon avrosunun Türkiye'den gerçekleştiğini kaydeden Llugaliu, ikinci sırada Almanya'nın, üçüncü sırada ise Çin'in yer aldığını belirtti.

Llugaliu, geçen yıldan yaklaşık yüzde 9'luk artışla 2023'te ülke bütçesine 1,6 milyar avro gümrük vergisi topladıklarını, ihracatın ise 891 milyon avro seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Bu yıl boyunca 9 gümrük çalışanının gözaltına alındığını paylaşan Llugaliu, 14,5 milyon avro değerinde mala da el konulduğunu kaydetti.

Basın toplantısında hazır bulunan Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de gümrüğün yıl boyunca ülke bütçesine katkı, kaçakçılık ve yolsuzlukla mücadelede mükemmel bir iş çıkardığını vurguladı.

Türkiye, 2022 yılında da Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülke olmuştu.


#ithalat
#Kosova
#Türkiye
34 dakika önce
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