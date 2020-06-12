Kovid-19 konsept değiştirtti: Yerli turistler geniş araziler üzerindeki tesisleri tercih etmeye başladı

Antalya Belek’te faaliyet gösteren Ela Quality Resort Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “Misafirlerimize çocukluğumuzdaki gibi doğayla başbaşa bir tatil sunmak için hazırlıklar yapıyoruz. Örneğin çocuk kulübümüze rezervasyonla 40’ar kişilik gruplar halinde çocukları alacağız. Otelimize gelen çocuklu aileler için uçurtma şenliği, ebeveynlerle kumdan kale yapma, açık alanlarda çadır kurma gibi alternatifler oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.
KREDİ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRİR
- Yerli turistin bu yıl koronavirüs nedeniyle geçen yılla aynı fiyatlara fiyatlara tatil yapma olanağı bulacağına dikkat çeken Gezgin, “Ayrıca tatil kredisi ve uzun vade seçenekleri evlerindeki karantinada bunalan vatandaşları tatile çıkmaya teşvik edecek. Bu yıl milyonlarca turist gelmediği için doğa kendini yeniledi. Vatandaşlarımızı güneye tatile bekliyoruz” diye konuştu.