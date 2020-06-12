Kovid-19 konsept değiştirtti: Yerli turistler geniş araziler üzerindeki tesisleri tercih etmeye başladı

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Davaya taraf ismi bilirkişi atayarak hukuk skandalına imza atan Hakim Gülaçtı'nın CHP adaylığına ve FETÖ ihraçlarına uzanan hikayesi

Bursa 2. İdare Mahkemesi Hakimi Önder Gülaçtı, hukuk skandalına imza atarak bir davaya taraf olan davacı TMMOB Şehir Plancıları Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık’ı bilirkişi atadı. Hukuk camiasını ayağa kaldıran hakimin atadığı ismin FETÖ'den ihraç edildiği ve CHP'li Seyit Torun ile 'partiden aday gösterilmesine yardımcı olacak kadar' yakınlık içinde olduğu ortaya çıktı.