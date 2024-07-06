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Ekonomi

Kredi kartıyla bahşiş 13,5 milyar TL getirecek

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, kredi kartı ile bahşiş ödenmesi yasal düzenlemesini sektör çalışanlarıyla birlikte desteklediklerini belirtti. Demirer, uygulamanın hayata geçmesi halinde 9 ila 13,5 milyar liranın devletin kasasına gireceğini söyledi.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 07:02 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), kredi kartı ile bahşişin torba yasa tasarısına girmesi için çağrıda bulundu. Sektör temsilcileri, bahşişin kredi kartıyla ödenebilmesinin devleti büyük bir vergi kaybından kurtaracağını ifade etti.


KAYIT DIŞI EKONOMİYİ KONUŞUYORUZ

2024 sonu itibarıyla yeme içme sektöründe 900 milyar liralık bir gelir beklendiğini ifade eden TURYİD Başkanı Kaya Demirer, “Bugün tamamı kayıt dışı olan bir ekonomiyi konuşuyoruz. Yüzde 10-15 arasında bir bahşiş oranına kredi kartı sistemiyle ulaşırsak, 90-135 milyar TL’lik bir bahşiş geliri elde etmek mümkün olur. Bu gelire Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 10 stopaj kesintisi uygularsa devletin kasasına da sıfıra karşı yılda 9-13,5 milyar liralık bir gelir girecek. Kalan yüzde 90’ı ise çalışanlar arasında adil bir şekilde dağıtılacak” şeklinde konuştu.


PERSONELİN KAZANCI ARTACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler için zorunlu bir ödeme olmaktan çıkacak olan bahşişin sadece yüzde 10'luk bir vergi kesintisi sonrası çalışanlara aktarılacağını ifade eden Demirer, mevcut durumda 45-50 TL olan kazancın, önerilen gönüllülük esasına dayalı uygulamayla 90 TL’ye çıkacağını söyledi. Demirer, bahşişlerin başka hesapta toplanacağını belirterek, “Biz işverenler bu paraya dokunmayacağız” dedi.


AVRUPA'DA YAYGIN

Batı ülkelerinde kredi kartıyla bahşiş uygulaması yaygın olarak kullanılıyor. Avrupa'da, 'bahşiş vermek' bize kıyasla kültürel farklılıkların da etkisiyle pek tercih edilmese de kredi kartıyla ödenen bahşişler ayrı bir vergi dilimine tabi tutuluyor. Sektör temsilcileri bizde de bu sistemin uygulanmasını talep ediyor.


#Ekonomi
#kredi kartı
#bahşiş
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