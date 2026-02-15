Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor: Limitler yarın yeniden hesaplanacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan karara göre, kredi kartı limitleri güncellendi. 400 bin liralık sınır istisna oldu ve yüksek limitler düşürüldü. Limit artırımı için yeni kurallar devreye geçti.





BDDK kararıyla kredi kartı limitleri, bugün (15 Şubat) itibarıyla yeniden hesaplanacak.





400 bin lira sınırı istisna kapsamına alınırken, yüksek limitli kartlarda düşüş yaşanabilecek.





Limit artırımı için ise yeni kurallar devreye girecek.





Yeni dönem pazartesi başlıyor





BDDK’nın bankalara verdiği süre 15 Şubat’ta doluyor.





Pazartesi gününden itibaren kredi kartı limitleri, yeni düzenlemeye göre güncellenecek.





Bankalara 3 ay süre tanındı





Bankalara, sistem altyapılarını yenilemeleri ve müşterilerin gelir teyidi süreçlerini dijital kanallar üzerinden yürütmeleri için 3 ay süre tanındı.





Eğitim ve sağlık harcamaları limit dışı bırakıldı





Eğitim ve sağlık harcamalarının ise toplam limit hesaplamasında olumsuz etkilenmemesi istendi.





Bu, kullanıcı mağduriyetini azaltmak için getirildi.





Tek kart değil toplam limit esas alınacak





Yeni uygulamada bir kişinin farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak.





Eğer kartınızın limiti 400 bin liranın altında ise





Toplam limiti 400 bin liranın altında olan kart sahiplerinin limiti düşürülmeyecek.





Ancak birden fazla bankadan alınan kartların toplamı 400 bin lirayı aşıyorsa, istisna kapsamına girilmeyecek.





400 bin lira altına gelir belgesi zorunluluğu yok





Düzenlemeye göre, yapılan hesaplama sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşen kişiler, bu tutara kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir belgesi sunmak zorunda kalmayacak.





Örneğin limiti 300 bin liraya düşen bir kart sahibi, 400 bin liraya kadar artış talep edebilecek. Ancak 400 bin liranın üzerindeki taleplerde resmi gelir belgesi istenecek.





400 bin liranın üzerindeki kartlarda limit silinmesi:





400 bin liranın üzerindeki limitlerde kullanılmayan kısmın belirli oranı silinecek.





Örnek:





-600 bin lira limitli bir kartta bir yıl boyunca 400 bin lira harcama yapıldıysa, kalan 200 bin liranın yüzde 50’si yani 100 bin lirası düşülecek ve kart limiti 500 bin liraya gerileyecek.





-Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i kadar azaltım yapılacak. Yani burada harcama alışkanlığı kartın limitini belirlemede etkin olacak.





Yeni kart başvurularında sıkı kurallar





2026 itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net sınırlar uygulanacak:





1- İlk yıl kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak.





2- İkinci yıldan itibaren bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek.





3- Limit belirlemede net gelir esas alınacak.





4- Bankalar kart limitini belirlerken; kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.





Yeniden yapılandırma





Borcunu tamamen veya kısmen ödememiş olan kart sahipleri, talep etmeleri halinde kredi kartı borçlarını en fazla 48 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırabilecek





Temassız şifresiz ödeme limiti, 1.500 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu doğrudan harcama kolaylığı sağlıyor.











