Kredileri konuta ve arabaya yatırdık

Tüketici kredileri yoluyla vatandaşlar ev ve otomobile yatırım yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, 13 Ağustos haftasında kredi büyüklüğü toplam 3,9 trilyon liraya ulaştı. Bu rakamın 896,4 milyar liralık kısmını tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları, 3 trilyon lirasını ticari ve kurumsal kredi kartları oluşturdu.

TAŞITTA ARTAN KREDİ KONUTTA YAVAŞLADI

Söz konusu tüketici kredilerinin 279,3 milyar liralık kısmını konut, 14,6 milyar lirasını taşıt, 426,1 milyar lirasını ihtiyaç, 176,37 milyar lirasını bireysel kredi kartları oluşturdu. Böylelikle vatandaşların, taşıt ve konut kredileri büyüklüğü 294 milyar liraya ulaştı. Ancak konut kredileri, salgınla mücadele süreci ve yüksek faizin etkisiyle son 9 ayda 463 milyon liralık azalış gösterse de tam açılmanın etkisiyle son dönemde hafif yükseliş eğilimine girdi. Böylelikle geçen yıl kasım sonu 279.7 milyar lira olan konut kredileri, bu yıl 13 Ağustos haftasında 279,2 milyar liraya gerilerken, yıl başından bu yana 965 milyon liralık sınırlı artış gösterdi. Taşıtta ise yıl başından bu yana 2.8 milyar lira arttı.

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‘İHTİYAÇ’TA MİKTAR BÜYÜDÜ KULLANAN KİŞİ 71 BİN AZALDI

Tam açılmanın etkisiyle ihtiyaç kredileri konut ve taşıta göre hızlı büyüme sergiledi. Eğitim, ev yenileme, nakliye, tatil gibi gereksinimleri içine alan ihtiyaç kredileri, ayın dönemde 40.2 milyar lira artış kaydetti. Böylece 385,8 milyar liradan 426,1 milyar liraya çıktı. Ancak ihtiyaç kredileri miktar olarak artsa da kullanan kişi sayısı düşüş gösterdi. Son üç ayda bankadan ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı 71 bin kişi azalışla 28 milyon 226 bine geriledi.

ÜÇ AYDA 12 BİN KİŞİ DAHA AYAĞINI YERDEN KESTİ

Tüketici kredilerinin yüzde 40’ını oluşturan konut ve taşıt kredilerini kullananlar da değişiklik gösterdi. BDDK ve Türiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, 279.2 milyar liralık toplam konut kredilerini 2 milyon 514 bin kişi, 14,6 milyar liralık taşıt kredilerini de 481 bin kişi kullandı. Banka kredisiyle ev sahibi olanlar son üç ayda 25 bin kişi azalmasına karşın, krediyi taşıta dönüştürenler 12 bin kişi arttı. Bankada konut ve taşıt kredisiyle ev ve otomobil sahibi olanların sayısı da 3 milyona dayandı.

EN DÜŞÜK BATIK KONUTTA

Banka kredisini yatırıma dönüştüren tüketicilerin kullandığı konut kredileri, batık oranı en düşük grubu oluşturdu. Batık oranı, bireyselin yaklaşık onda birinde kaldı. Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2021 itibariyle, bireysel kredilerde batık oranı yüzde 2,3 olurken, konutta son bir yılda yüzde 0.5’ten yüzde 0.3’e geriledi. Taşıtta bu oran yüzde 2 oldu.

EKONOMİ Kamu bankalarına büyük görev