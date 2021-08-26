Ekonomi Kredileri konuta ve arabaya yatırdık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredileri konuta ve arabaya yatırdık

Vatandaş, bankadan çektiği krediyle ev ve otomobile yatırım yaptı. Bu yılın ilk 8 ayında 720 milyara ulaşan tüketici kredilerinin 279,3 milyarı konut, 14,6 milyar lirasını taşıt oluştururken, krediyle ev sahibi olanlar ile ayağını yerden kesenlerin sayısı 3 milyona dayandı. Banka kredisinin yatırıma dönüştüğü konut kredileri, batık oranının en düşük olduğu grubu oluşturdu.

Hamide Hangül Yeni Şafak
Kredileri konuta ve arabaya yatırdık
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Tüketici kredileri yoluyla vatandaşlar ev ve otomobile yatırım yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, 13 Ağustos haftasında kredi büyüklüğü toplam 3,9 trilyon liraya ulaştı. Bu rakamın 896,4 milyar liralık kısmını tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları, 3 trilyon lirasını ticari ve kurumsal kredi kartları oluşturdu.

TAŞITTA ARTAN KREDİ KONUTTA YAVAŞLADI

Söz konusu tüketici kredilerinin 279,3 milyar liralık kısmını konut, 14,6 milyar lirasını taşıt, 426,1 milyar lirasını ihtiyaç, 176,37 milyar lirasını bireysel kredi kartları oluşturdu. Böylelikle vatandaşların, taşıt ve konut kredileri büyüklüğü 294 milyar liraya ulaştı. Ancak konut kredileri, salgınla mücadele süreci ve yüksek faizin etkisiyle son 9 ayda 463 milyon liralık azalış gösterse de tam açılmanın etkisiyle son dönemde hafif yükseliş eğilimine girdi. Böylelikle geçen yıl kasım sonu 279.7 milyar lira olan konut kredileri, bu yıl 13 Ağustos haftasında 279,2 milyar liraya gerilerken, yıl başından bu yana 965 milyon liralık sınırlı artış gösterdi. Taşıtta ise yıl başından bu yana 2.8 milyar lira arttı.

‘İHTİYAÇ’TA MİKTAR BÜYÜDÜ KULLANAN KİŞİ 71 BİN AZALDI

Tam açılmanın etkisiyle ihtiyaç kredileri konut ve taşıta göre hızlı büyüme sergiledi. Eğitim, ev yenileme, nakliye, tatil gibi gereksinimleri içine alan ihtiyaç kredileri, ayın dönemde 40.2 milyar lira artış kaydetti. Böylece 385,8 milyar liradan 426,1 milyar liraya çıktı. Ancak ihtiyaç kredileri miktar olarak artsa da kullanan kişi sayısı düşüş gösterdi. Son üç ayda bankadan ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı 71 bin kişi azalışla 28 milyon 226 bine geriledi.

ÜÇ AYDA 12 BİN KİŞİ DAHA AYAĞINI YERDEN KESTİ

Tüketici kredilerinin yüzde 40’ını oluşturan konut ve taşıt kredilerini kullananlar da değişiklik gösterdi. BDDK ve Türiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, 279.2 milyar liralık toplam konut kredilerini 2 milyon 514 bin kişi, 14,6 milyar liralık taşıt kredilerini de 481 bin kişi kullandı. Banka kredisiyle ev sahibi olanlar son üç ayda 25 bin kişi azalmasına karşın, krediyi taşıta dönüştürenler 12 bin kişi arttı. Bankada konut ve taşıt kredisiyle ev ve otomobil sahibi olanların sayısı da 3 milyona dayandı.

EN DÜŞÜK BATIK KONUTTA

Banka kredisini yatırıma dönüştüren tüketicilerin kullandığı konut kredileri, batık oranı en düşük grubu oluşturdu. Batık oranı, bireyselin yaklaşık onda birinde kaldı. Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2021 itibariyle, bireysel kredilerde batık oranı yüzde 2,3 olurken, konutta son bir yılda yüzde 0.5’ten yüzde 0.3’e geriledi. Taşıtta bu oran yüzde 2 oldu.

Kamu bankalarına büyük görev
EKONOMİ
Kamu bankalarına büyük görev

Kredi faiz oranları değişti: İşte banka banka faiz oranları
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Ev ve araç alacakların yanı sıra farklı ihtiyaçları için paraya ihtiyacı olanlar bankaların kapısını çalıyor.
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Merkez Bankası'nın son iki toplantıda aldığı kararlar sonrasında ise faizlerde yukarı yönlü artışa geçti.
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Peki 2020 yılının da bitimine sayılı günler kala bankaların faiz oranları ne durumda. İşte banka banka konut, taşıt ve tüketici kredilerinde faizlerde son oranlar..
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Ziraat Bankası faiz oranları (%)
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Tüketici kredisi: 1.75 Taşıt kredisi: 1.75 Konut kredisi: 1.65
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Halk Bankası faiz oranları (%)
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İhtiyaç kredisi: 1.77 Taşıt kredisi: 1.77 Konut kredisi: 1.52
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Vakıfbank faiz oranları (%)
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Taşıt kredisi: 1.75 Konut kredisi: (Sarıpanjur) 1.49 Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.79
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Akbank faiz oranları (%)
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Direkt kredi: 2.07 İhtiyaç kredisi: 1.96 Taşıt kredisi: 1.51 Konut kredisi: 1.41
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Garanti Bankası faiz oranları (%)
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Dijital ihtiyaç kredisi: 1.49 Konut kredisi: 1.49 Taşıt kredisi: 1.64
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İş Bankası faiz oranları (%)
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İhtiyaç kredisi: 1.50 Taşıt kredisi: 1.55 Ev kredisi: 1.40
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TEB faiz oranları (%)
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İhtiyaç kredisi: 1.35 Taşıt kredisi: 1.50 Konut kredisi: 1.49 .
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QNB Finansbank faiz oranları (%)
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Bireysel ihtiyaç kredisi 1.35 Konut kredisi: 1.76 Taşıt kredisi: 1.61
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Yapı Kredi Bankası faiz oranları (%)
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Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.74 Konut kredisi: 1.51 Taşıt kredisi: 1.60
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Denizbank faiz oranları (%)
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Mortgage kredisi: 1.52 Taşıt kredisi: 1.59 İhtiyaç kredisi: 2.14
Kredi faiz oranları değişti: İşte banka banka faiz oranları
Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Merkez Bankası'nın son toplantılarında aldığı kararlar sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu. Bankalar kredi faiz oranlarında bir bir güncellemeye giderken Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, QNB Finansbank, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi ve Halkbank güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranları ise şu şekilde oldu..

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