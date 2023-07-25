Kremlin'den Tahıl Anlaşması'na ilişkin yeni açıklama: Geri dönülmesi şimdilik imkansız

Daha önce 3 kez uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılması umut edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada "Aslında Karadeniz Anlaşmaları’nın geçerliliği bugün sona ermiştir. Rusya Federasyonu Başkanının da daha önce söylediği gibi son tarih 17 Temmuz'dur. Maalesef bu Karadeniz anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı şu ana kadar uygulanmadı. Dolayısıyla etkisi sona ermiştir. Tahıl anlaşması durmuştur. Rusya ile ilgili kısım tamamlanır tamamlanmaz, Rus tarafı derhal bu anlaşmanın uygulanmasına geri dönecektir" ifadelerini kullanmıştı.