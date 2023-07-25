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Ekonomi

Kremlin'den Tahıl Anlaşması'na ilişkin yeni açıklama: Geri dönülmesi şimdilik imkansız

Tahıl Anlaşması'na ilişkin Kremlin'den bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ''Sona eren Tahıl Anlaşması'na geri dönülmesi şimdilik imkansız'' denildi.

12:53 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Tahıl Anlaşması'na ilişkin Kremlin'den yapılan yeni açıklamada ''Sona eren Tahıl Anlaşması'na geri dönülmesi şimdilik imkansız'' denildi.


Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 18 Temmuz'da doldu.

Daha önce 3 kez uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılması umut edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada "Aslında Karadeniz Anlaşmaları’nın geçerliliği bugün sona ermiştir. Rusya Federasyonu Başkanının da daha önce söylediği gibi son tarih 17 Temmuz'dur. Maalesef bu Karadeniz anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı şu ana kadar uygulanmadı. Dolayısıyla etkisi sona ermiştir. Tahıl anlaşması durmuştur. Rusya ile ilgili kısım tamamlanır tamamlanmaz, Rus tarafı derhal bu anlaşmanın uygulanmasına geri dönecektir" ifadelerini kullanmıştı.

#Tahıl anlaşması
#Kremlin
#Tahıl
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