Bitcoin ve Ethereum çakıldı: 2024 uyarısı geldi

Kripto paralarda sert düşüş devam ediyor. Bitcoin veEthereum’un değeri yatırımcıları korkuttu. Diğer kripto para birimlerinde de sert düşüşler sürüyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para konumunda bulunan Ethereum ve Avax ise, Bitcoin gibi değer kaybetti. Ethereum 1090 dolar seviyesine kadar geriledi.

Ethereum ise tarihi zirve olarak 4.865 doları görmüştü.

Son düşüşlerle beraber Bitcoin 1 haftada yatırımcısına yüzde 16, Ethereum ise yüzde 26 kaybettirmiş oldu.

EKONOMİ Kripto borç veren platform Celsius işlemlerini durdurdu

PİYASADA GÜVEN SARSILDI

Oanda Americas Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya; kripto varlık piyasasının toplam büyüklüğünün 1 trilyon doların altına inmesiyle piyasadaki güvenin kötüleştiğine dikkat çekti. Moya, Bitcoin'in 20 binin altına inmesi durumunda bu güvenin daha da sarsılacağını belirtti.

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"2024'E KADAR MÜMKÜN DEĞİL"

Ünlü kripto para trader'ı Peter Brandt ise, yakın zamanda bir Twitter paylaşımı yaptı. Tweet, Brandt'in BTC fiyatı hakkındaki tahminlerini içeriyordu. Buna göre ünlü trader, Bitcoin'in 2024 yılının başına kadar yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmayacağını öne sürdü.

FED Başkanı Jerome Powell

ABD'DE ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

Kripto para piyasasında düşüş cuma günü ABD'de mayıs ayı enflasyonunun açıklamasıyla başladı. Mayısta ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8.3'lük beklentiye karşın yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine ulaştı.

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından FED'den önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklentisi güçlendi. Hatta Barclays analistleri veri sonrası yaptığı güncellemeyle FED'den gelecek çarşamba 75 baz puanlık faiz artırımı beklediğini bildirdi.

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FED Başkanı Jerome Powell son yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için gerekirse daha agresif sıkılaştırma adımları atabileceklerini belirtmişti.

FOTOĞRAF 15 investing.com sitesinden elde edilen verilere göre, dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunuyor. Ölü altcoin analizleri yayımlayan 99Bitcoins verilerine göre ise nisan itibarıyla ölü coinlerin sayısı 1700'ü geçmiş durumda. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel, yaptığı açıklamada, ölü coinlerin artık var olmayan kripto paraları ifade ettiğin söyledi. Kripto paraların ölü coin haline gelmesinin birçok nedeni olduğunun altını çizen Yüksel, \"Öncelikle, kripto paraları geliştiren kurumlar finansal veya teknik açıdan başarısız olabilirler. Bu durum da kripto paraların zarar etmesine sebebiyet verecektir. Bunların yanı sıra, bu kripto ürünlerini geliştiren kişiler projeyi bırakmış olabilirler. Bu hususlara ek olarak, kripto paralar dolandırıcılık nedeniyle de ölü coin haline gelebilir. Başka bir ifadeyle, kripto paralar insanları dolandırmak amacıyla kötü niyetle oluşturulmuş olabilirler. Belirtilen bu nedenler kripto paraların ölü coin haline gelmesine sebebiyet vermektedir. Ölü coinler faaliyetlerine devam etmediklerinden ötürü bu coinlere sahip olanlar zarar etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla, ölü coinlerin miktarının azaltılabilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması hayati önem arz etmektedir.\" şeklinde konuştu. Yüksel, özellikle son yıllarda kripto piyasasının inanılmaz şekilde büyüdüğüne dikkati çekerek, birçok bilim insanının bu hususun problem yaratacağını daha önceden ifade ettiğini ve politika yapıcıları gerekli tedbirleri almaları konularında uyardıklarının altını çizdi. Uyarılara rağmen şu ana kadar herhangi bir tedbirin alınmadığını belirten Yüksel, bu durumun da ölü coinlerin sayılarının trajik bir şekilde artmasına yol açtığını belirtti. Yüksel, \"Özetle, kripto piyasasının kontrolsüzce büyümesi bu problemin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Burada en fazla eleştirdiğim konu ise insanların kısa sürede emek vermeden para kazanma isteğidir. Bu durum kripto paraların da bu amaçla kullanılmasına yol açmıştır. Netice itibarıyla, kripto paraların sayıları özellikle son yıllarda radikal bir şekilde artmıştır. Buna karşın, ölçüsüzce artan kripto paraların içerisinde finansal açıdan karlı olmayanların da sayısı artmıştır. Bunun sonucunda insanlar çok daha fazla kaybetmeye başlamışlardır.\" diye konuştu. Yüksel, kripto paraların finans sektörü için devrim niteliğinde bir gelişme olduğunun altını çizerek, kripto ürünlerin gelecekte de finans sektöründe çok önemli role sahip olacağını belirtti. Önemli olanın kripto paraların finans sektörüne getirdiği faydalara odaklanmak olduğunu anlatan Yüksel, \"Bu durum finans sektörünün daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede ülke ekonomileri de daha sağlam bir şekilde gelişebilecektir.\" dedi. Yüksel, kripto paraların spekülatif gelir kaynağı olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Diğer bir deyişle, kripto paralar düşük fiyattan alınıp yüksek fiyata satılarak kısa yoldan yüksek kar elde edilen araçlar olarak anlaşılmamalıdır. Bu durum insanların çok yüksek miktarlarda zarar etmelerine sebebiyet verebilir. Öte yandan, ölü coinlerin de artması bu ürünlerin imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Kripto paraların insanların gözünde zarar edilen ürünler olarak görülmesi bu ürünlerin faydalarına da gölge düşürecektir.<br><br>Bu çerçevede, kripto paraların kontrolsüzce büyümesinin önüne geçilmelidir. Bu bağlamda, ülkelerin bu problemin çözümüne yönelik acilen önlemler almaları gerekmektedir.<br><br>Etkin bir denetim mekanizmasının oluşması bu sürecin daha başarılı bir şekilde yönetilebilmesine yardımcı olacaktır. Bu mekanizma ile her isteyen kripto para üretemeyecektir. Böylece, kalitesi düşük kripto ürünlerin ortaya çıkması engellenecektir. Bu durum da ileride ölü coinlerin meydana gelme ihtimalini azaltacaktır.\" Para yatıran bin pişman: Bin 700 kripto para yok oldu Son yıllarda popüler yatırım araçlarından biri haline dönüşen kripto paralarda büyük çöküş devam ederken yapılan bir araştırma ise söz konusu alanın ne kadar güvensiz olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunurken, 1700'den fazla coinin ise piyasadan yok olduğu ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ

Bu gelişme ABD varlıklarına talebi artırdı. Geçen cuma 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.04'ten yüzde 3.16'ya, 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 2.82'den yüzde 3.06'ya kadar yükseldi. 2 yıllık tahvillerin getirisi 14 yıl, 10 yıllık tahvillerin getirisi ise 4.5 yılın zirvesini gördü.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de cuma günü yüzde 1 yükselerek 104'ün üzerine çıktı.

Bugün ise Asya piyasalarının açılışıyla taze bir satış dalgası geldi. Asya'da Şanghay Borsası yüzde 1.1 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2.2 geriledi. Kripto paralar son dönemlerde olduğu gibi pay piyasalarıyla birlikte hareket etti.

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FOTOĞRAF 9 Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan Durkun ailesi, oğulları Ali Uğur Durkun’un bir evi ve 27 otomobilden oluşan kiralık araç filosunu satıp kripto paraya yatırdığını daha sonra ortadan kaybolduğunu ve oğullarının hayatından endişe ettiklerini iddia ederek bir televizyon programına katıldı. Oğulları Ali Uğur'un bu işte tek olmadığını kuzeni Furkan'dan şüphelendiklerini ifade eden aile ilk önce Uğur Durkun'un \"Ben 27 arabayı ve evi sattım. Ailemin yüzüne bakamam, onlarla görüşemem\" diyerek kuzenini aradığını ve daha sonra kuzeninin Uğur'u bulup getirdiğini söyledi. Durkun çifti, daha sonra Uğur'un 2 gün kalıp tekrardan ortalıktan kaybolduğunu ve 18 gündür kendisinden haber alamadıklarını, oğlu Uğur'un 2 Milyon TL değerindeki evi 900 Bin TL'ye sattığını, bir senelik kiralarını ve evin kalan borcunu ödeyip gittiğini anlattı. 'GENEL VEKALETNAME VERMİŞTİM'<br><br>Baba Ali Durkun, \"Sana ait olanı nasıl satabiliyor?\" sorusuna, \"Noter işlerini beceremediğim için oğluma genel vekaletname verdim\" sözleriyle cevap verdi. CANLI YAYINA BAĞLANDI<br><br>Toplamda ailesinin 12 Milyon TL'lik varlığını yok eden Uğur Durkun, ailesinin çağrısına kulak verip canlı yayına bağlandı. 'HAKLARINI HELAL ETSİNLER'<br><br>Uğur Durkun, \"27 araç değil 14 araç sattım. Öyle gerektiği için gittim. Ne yaptığımın farkındayım. Haklarını helal etsinler\" diyerek telefonu kapattı. EVLATLIK İDDİASI<br><br>Program esnasında sunucunun, “Almışsınız büyütmüşsünüz” cümlesi \"Uğur evlatlık olabilir mi?\" sorusunu akıllara getirdi. Kripto para bir aileyi yok etti: Türkiye '12 milyonluk serveti' satarak kayıplara karışan genci konuşuyor Bir televizyon programına katılan Muhterem ve Ali Durkun çifti, çocukları Ali Uğur Durkun'un bir ev ve 27 araba olmak üzere toplamda 12 milyonluk servetlerini kriptoya bulaştığı için sattığını ve 18 gündür haber alamadıklarını söyledi. Telefonla canlı yayına bağlanan Uğur Durkun, “Hakkınızı helal edin. Başka bir şey demek istemiyorum. Ne yaptığımın farkındayım” diyerek görüşmeyi reddetti. İşte sosyal medyaya damga vuran olayın detayları... BiP'te paylaş

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180 MİLYAR DOLAR UÇTU

ABD enflasyon verisi açıklandığında kripto parların toplam piyasa değeri 1 trilyon 233 milyar dolar seviyesindeydi. Bu sabah ise toplam değer 1 trilyon 53 milyar dolara düştü. Yani piyasada 3 günde 180 milyar dolar buharlaşmış oldu.

GÖZLER FED'DE OLACAK

Piyasalarda gözler bu hafta FED'in faiz kararında olacak. FED'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekliyor. Tabii faiz kararı kadar karar sonrası FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.