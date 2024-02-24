Kriptoya 'bilinçli' yatırımcı

'Çiftlik Bank' benzeri sorunların yaşanmaması için de bu alan yatırım yapacak kişilerin bilinçlendirilmesi için fikri okuryazarlık şartı getirilecek. Düzenleme kapsamında, kripto varlığa sahip olan ya da olacak kişilerin konuya ilişkin fikri okuryazarlığının sağlanmasına imkan tanınacak. Bu uygulamayla, kripto varlıklar üzerinden kara para aklama, haksız kazanç sağlama, terörizme fonlama gibi yasalara aykırı fillere karışılmasının önüne geçilecek. Yatırımcıların bu fillere karşı bilinçlenmesi sağlanacak. Bu çerçevede, kripto varlıkların mülkiyetine sahip olan kişilerin, '1 koy 3 al' gibi piyasa dinamiklerinin uzağında kalan 'akıl dışı' yatırımlara yönlendirilmesinin önü kesilecek.





SPK'YA DÜZENLEME YETKİSİ

Nisan ayında Meclis'e gelmesi beklenen yasa teklifinin taslağına göre, kripto varlık borsalarının denetimi Sermaye Piyasası Kurulu'na bırakılacak. SPK, sadece kripto varlık mülkiyetinin ve hak sahipliğinin denetiminden ve düzenlenmesinden sorumlu olacak. Düzenlemeyle, kripto varlıkların fiziki bir varlığa sahip olmaması nedeniyle yaşanan mülkiyet sorunların kişiler arası hukukun konusuna tabi olduğunun altı çizilecek.





DEVLET GARANTİSİ OLMAYACAK

Yeni Şafak'a bilgi veren kaynaklar, "Bu alan devletin garanti verdiği ya da sahibi olduğu bir alan değil, bankalardaki mevduat garantisi gibi de değil, bu alana giren kişinin fikri okuryazarlığının bu nedenle olması gerekiyor. Kişi tüm boyutlarıyla içine girdiğinin işin risklerini de kabul edecek" diye konuştu.



