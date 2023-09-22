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Ekonomi

Krizleri fırsata çevirip ihracatı %78 artırdık

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, 2022 yılında ‘en fazla ihracat yapan’, ‘en yüksek ihraç birim fiyatına ulaşan’ ve ‘ihracatını en fazla artıran’ 46 firmaya toplam 78 ödül verildi.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 22/09/2023 пятница
Yeni Şafak
Çenesiz, 2018’de 3,2 milyar dolar olan ihracatlarını 2022 sonu itibarıyla 5,6 milyar dolara ulaştırdıklarını ve bu yılın ilk 8 ayında da 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Çenesiz, 2018’de 3,2 milyar dolar olan ihracatlarını 2022 sonu itibarıyla 5,6 milyar dolara ulaştırdıklarını ve bu yılın ilk 8 ayında da 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), zorlayıcı global koşullara rağmen son 5 yılda ihracatını yüzde 78 artırdı. Sektörün ihracat liderlerinin ödüllendirildiği törende konuşan ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, son 5 yılda ihracatlarını yüzde 78 artırarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.


PANDEMİ VE SAVAŞA RAĞMEN

Çenesiz, “Üstelik bu 5 yıl, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Kovid-19 salgını, kısıtlamalar, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji tedariki ve maliyetleri ve dünyayı saran ekonomik kriz endişesi gibi pek çok krizin ve belirsizliğin art arda yaşandığı yıllardı. Tüm bunlara rağmen, firmalarımız elde ettikleri bu başarıyla aslında krizler karşısında ne denli esnek ve dayanıklı olduklarını, bilgi birikimlerini, tecrübelerini ortaya koydu. Krizlerin içindeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek sektörlerimize değer kattılar” dedi.

Çenesiz, 2018’de 3,2 milyar dolar olan ihracatlarını 2022 sonu itibarıyla 5,6 milyar dolara ulaştırdıklarını ve bu yılın ilk 8 ayında da 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.


YILLIK 5 MİLYAR DOLAR ÇITASINI AŞTIK

Çenesiz, “Hedefimiz, deprem sonrası artan iç talebi de karşılayarak geçen yıla ait ihracat değerimizi korumak. 2024 yılı itibarıyla ise global gelişmelere de bağlı olarak ihracatımızı yeniden artıracağımıza ve bu artışı uzun yıllar koruyacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, şunları kaydetti: “Çimento, cam ve seramik sektörlerimiz geçen yıl çok başarılı bir performans ortaya koydu. Yüksek enerji maliyetlerine rağmen 5,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Böylece ilk kez 5 milyar dolar çıtasını aştık.”


#Ekonomi
#ihracat
#pandemi
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