Küçük üreticiye AB destekli kredi fonu

Hollanda Kalkınma Bankası (FMO), Şekerbank ile iş birliği yaparak AB destekli kredi garanti programı NASIRA’yı Türkiye’deki çiftçi ve KOBİ’lerin hizmetine sunuyor.





PROGRAMIN ODAK ÜLKESİ TÜRKİYE

Programın ikinci fazı, NASIRA+ kapsamında 200 milyon avroluk kredi portföy garanti desteğinin 2025 yılının son çeyreği itibarıyla uygulamaya geçmesi hedefleniyor. Program kapsamında özellikle küçük üretici ve KOBİ’lere ulaşılacak.

FMO Yatırımdan Sorumlu Başkanı Huib-Jan de Ruijter, Avrupa Komisyonu ve Hollanda hükümetinin MASSIF Fonu tarafından finanse edilen ve 2020 yılından bu yana Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika’da FMO tarafından başarıyla uygulanmış olan NASIRA risk paylaşım programının ikinci fazına Türkiye’nin de dahil edilmesinden memnun olduklarını söyledi. Yaklaşık 200 milyon avro olması planlanan tahsisle, Türkiye’nin programda önemli bir odak ülke olacağını belirten Huib-Jan de Ruijter, programın kırsal kesimi hedeflediğini aktardı.





1 MİLYAR AVROYA ÇIKACAK

Huib-Jan de Ruijter, FMO’nun Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir özel sektörü, sürdürülebilir tarımı ve finansal kapsayıcılığı desteklediğini belirterek, “FMO’nun dünya genelindeki en büyük ikinci ülke portföyünün Türkiye olması, Türkiye’nin potansiyeline ve ekonomisinin dayanıklılığına olan güvenimizin güçlü bir teyididir. Türkiye’deki 640 milyon avroyu aşan portföyümüzü, önümüzdeki yıllarda planlanan yatırımlarımızla 1 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin ise, uygulanan ekonomi programının sağladığı öngörülebilirliğin de desteğiyle bankanın kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı uzun vadeli yabancı kaynağın son bir yılda iki katına yükseldiğini belirtti.





HEDEFİMİZ KÜÇÜK ÜRETİCİ VE KOBİ'LER

Galpin, söz konusu portföyün tamamının sosyal ve çevresel amaçlara yönelik, öncelikle KOBİ ve çiftçilerin finansmanı için edinildiğini kaydetti.





6 AYDA 10 BIN KOBİ’YE ULAŞTIK

FMO’nun kendi kaynakları ile verdiği desteğin yanı sıra uluslararası çapta özel ve kamu sermayesini de Türkiye’ye çektiğini belirten Galpin, “En son Kasım 2024’te gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, FMO’nun liderliğinde 6 uluslararası kalkınma kuruluşunun katılımıyla sağlanan 160 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisiyle, son 6 ayda kırsal bölgeler öncelikli olmak üzere 10 bine yakın çiftçi, kadın girişimci ve KOBİ müşterimize 6,2 milyar TL’lik finansman sağladık. Böylelikle, yaklaşık 65 bin civarında yeni ve mevcut istihdamı destekledik” dedi. Galpin ayrıca, yıl başından bu yana tarım kredilerinde sektörün 3 katına yakın büyüdüklerine dikkat çekti.



