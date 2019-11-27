Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Sinema sektörüne 38 milyon lira destek sağladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ SİNEMA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sinema sektörüne 38 milyon lira destek sağladık

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sinema sektörüne 38 milyon lira destek sağladık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl sinema sektöründe 179 farklı projeye toplam 38 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi. Ersoy "Bu desteklerin neticesinde gelinen nokta ise çok sevindiricidir. Bakınız 2004'te vizyona giren yerli film sayısı sadece 18 idi. 2018'de 180 yerli film seyirciyle buluştu. Türk sineması yapımlarının seyirci sayısı, 11 milyondan 44 milyon seviyesine çıktı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hak-İş 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın bir otelde düzenlenen ödül töreninde, sinemanın önemine değinerek, sinema sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklüğü anlattı.

Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel ile sinema sektöründen hak ettiği payı alması için çalıştıklarını belirten Ersoy, "Sinema sektörüne, bu yıl 179 farklı projeye toplamda 38 milyon lira destek sağladık. Bu projelerden 51 tanesi kısa film projesiydi. Bu projelere yapılan destek 737 bin lirayı buldu. Ayrıca, bu yılın ekim ayı itibarıyla 26'sı yurt dışı, 57'si yurt içi olmak üzere sinema alanında 83 kültürel ve sanatsal etkinlik 25 milyon lira desteklendi."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Artık Müzekart ile Milli Saraylar da ziyaret edilebilecek
HAYAT
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Artık Müzekart ile Milli Saraylar da ziyaret edilebilecek

"Hedefimiz, rekabet gücü olan bir sinema sektörü"

Ersoy, Bakanlık olarak 2004'ten itibaren sinema sektörüne etkin şekilde destek verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu desteklerin neticesinde gelinen nokta ise çok sevindiricidir. Bakınız 2004'te vizyona giren yerli film sayısı sadece 18 idi. 2018'de 180 yerli film seyirciyle buluştu. Türk sineması yapımlarının seyirci sayısı, 11 milyondan 44 milyon seviyesine çıktı. Hedefimiz, sadece bu gelişme ve büyümenin sürdürülebilirliği değil. Uluslararası rekabet gücü olan bir sinema sektörü inşa etmek, ülkemizin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamak gibi büyük hedeflerimiz var. Dolayısıyla sorumluluğumuzun gereğini yaparak, hareket geçtik. Sinema sektörünün ilerlemesi için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktı. Bizler de bu ihtiyaca cevap verdik. Bu yılın başında, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli ilgi ve katkıları ile yeni Sinema Kanunumuz yasalaştı."

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlar belli oldu
HAYAT
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlar belli oldu

"Aklınızdakileri perdelemeyin, perdeye yansıtın"

Sinemanın gelişmesi için kamuda ve özel sektörde sorumluluk alan kuruluşların desteğinin önemine değinen Bakan Ersoy, Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması'na ilişkin şunları söyledi:

"Bu yıl 8'incisini düzenleyerek, bu projenin bir vitrin işi değil, bir gönül işi olduğunu göstermişlerdir. Zaten 119 ülkeden 4 bin 46 yapımcının katılımı göz önüne alındığında bu yarışmanın, uluslararası kavramının içini ne kadar iyi doldurduğunu da görmekteyiz. Bu vesileyle yarışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Sinemaya gönül veren gençlere de seslenen Ersoy, "Unutmayın hayatın her alanında olduğu gibi sinemada da cesaretle denemelerinizi yapmak zorundasınız. Ödüller birer vesile, esas kazanım ise deneyimdir. Bizim attığımız tüm adımların tutuşturacağı meşaleyi, geleceğe sizler taşıyacaksınız. Deneyimleriniz, o yolculukta en önemli desteğiniz olacaktır. Aklınızdakileri perdelemeyin, perdeye yansıtın." dedi.

Bakan Selçuk, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Haluk Bilginer'i bir kez daha tebrik etti.

Haluk Bilginer Emmy'de en iyi erkek oyuncu seçildi
OYNAT 00:57
Haluk Bilginer Emmy'de en iyi erkek oyuncu seçildi
Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Haluk Bilginer Şahsiyet dizisinde canlandırdığı karakter ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.


PKKya Pençe darbesi

PKK'ya Pençe darbesi

​Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Yılda 1000 tonbor karbürü üreteceğiz

Yılda 1000 ton
bor karbürü üreteceğiz

Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner'19 programında konuştu.
Türkiyeninen doğal hakkı

Türkiye'nin
en doğal hakkı

YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen NATO'ya karşı ilk adım.
Yıkım bitiyor

Yıkım bitiyor

​Bakan Kurum “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” demişti.
Ben de<br>Adalet okuyorum

Ben de
Adalet okuyorum

​İnternet dolandırıcılığından yargılanan gencin son sözü.
Batı'ya yağmadı Doğu'yu vurdu

Batı'ya yağmadı Doğu'yu vurdu

​Şiddetli tipi yolları kapatınca sürücüler yolda kaldı.

2 bin kelime şart

2 bin kelime şart

​Okuyarak değil duyarak öğrenilir.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
İSKİ'den yüzde 80 zam teklifi

İSKİ'den yüzde 80 zam teklifi

Düşük gelirli ailelere sunulan kademeli tarifeler de kaldırılacak.
'Sahte mehdi' toprağa verildi

'Sahte mehdi' toprağa verildi

Yaklaşık 3 bin destekçisi cenaze töreni için mezarlıkta toplandı.
Düşmanın<br> korkulu rüyası

Düşmanın
korkulu rüyası

​İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği 'Timsah'lar.
Sayısı 52 bini geçti

Sayısı 52 bini geçti

Milli tüfeğin seri üretimi ve teslimatları hızla sürüyor.
İslam dünyasına Arnavutluk çağrısı

İslam dünyasına Arnavutluk çağrısı

Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.
Kuyumcular harekete geçti

Kuyumcular harekete geçti

​Altında sahteciliği engellemek için WhatsApp grubu kurdular.
Affı duyan başvurdu

Affı duyan başvurdu

31 Aralık sonrası bakanlık ihale ile satışa çıkaracak
Büyük depremi tetiklemez

Büyük depremi tetiklemez

Uzmanlar fay hatlarındaki hareketliliği değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.