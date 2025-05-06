Kuraklığa karşı suya özel plan

İklim değişikliği ve kuraklık her geçen gün kendini biraz daha hissettirirken, suyun verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Şimdi de su verimliliği uygulamalarına yönelik teşvik ve yaptırım mekanizmalarının oluşturulması gündemde. 4’üncü Tarım Orman Şurası kapsamında toplanan Su Yönetimi ve Verimliliği Çalışma Grubu, bu konuda atılabilecek yeni adımlara ilişkin çalışma yürüttü. Bu kapsamda özellikle kuraklıkla mücadele için kısa ve orta vadeli stratejiler belirlenerek su için özel planlamalar yapıldı. Şura kapsamında bir araya gelen konunun uzmanları tarafından belirlenen kısa ve orta vadeli öneriler, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunuldu. Bakanlığın onayının ardından hayata geçirilmesi beklenen öneriler 10 maddeyle sıralandı.