Tonluk tosunlar kapışıldı

Kurban Bayramı hareketliliği besicilerin yüzünü güldürdü. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan kurban pazarlarında her bütçeye uygun kurbanlık bulmak mümkün. Küçükbaşlar bin 300 liradan başlayıp 6 bin liraya çıkarken, büyükbaşların fiyatı 40 bin liraya kadar yükseliyor. Tonlarca ağırlıktaki kurbanlıkların büyük ilgi gördüğü kurban pazarlarında İstanbul Avcılar’da 1 ton 170 kiloluk tosun 36 bin liradan alıcısı buldu.

40 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKTI

Çorum’da 1.3 ton ağırlığındaki boğa 40 bin liradan satışa çıktı. Merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde hayvancılık yapan Müslüm Seyis, Altınbaş ismini verdiği ve 40 bin liradan satışa çıkardığı boğayı çiftliğinde yetiştirdiğini söyledi. Boğanın çok güçlü ve sağlıklı olduğunu, neredeyse rekor ağırlığa ulaştığını söyleyen Seyis, bu nedenle ikinci el otomobil ücretine satmaya karar verdiğini söyledi.

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Hayvancılığı 25 yıldır yaptığını, yaklaşık 200 büyükbaş hayvanı olduğunu belirten Seyis, “Yılda 35 civarında dana doğuyor. Diğerlerinden daha iyi olan 3’ünü damızlık olarak ayırıyoruz. Altınbaş’ı, çok iyi gelişim göstermesinden dolayı kestirmedik. Kurban Bayramı’na beklettik” dedi.

Kastamonu'nun en büyüğü

Kastamonu’da, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan “Paşa” isimli 1 tonluk dana 22 bin liraya alıcısını bekliyor. Taşköprü ilçesinde besicilik yapan Doğan Yılmaz, “Buraya 10 hayvan getirdim. Paşa da onlardan biri. Diğerlerini sattım. Paşa, elimizdeki en büyük dana. Şimdi de kurbanlık olarak satışa çıkardık. 22 bin lirayı verene Paşa’yı satacağım. Günde 19 kilogram yem yiyor” dedi.

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Şampiyon pazarda

İstanbul Avcılar’da kurbanlıkların çoğu tükenirken, pazarın en büyük ve en küçüğü yeni alıcılarını bekliyor. Yaklaşık 1 ton 300 kilo ağırlığı ile göz dolduran ‘Şampiyon’ isimli tosunun yanı sıra, aynı pazardaki en küçük kurbanlık ‘Coşar’ da 320 kilo ağırlığı ile satışa sunuldu.

Zonguldak’ın 1 tonluk kralı

Bayramın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor. Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesinde ikamet eden Nazım Köktürk (43), besihanede yetiştirdiği ve “Kral” ismini verdiği 1 ton ağırlığındaki simental cinsi boğayı, 30 bin liradan satışa sundu. Nazım Köktürk, boğanın 2,5 yaşında olduğunu ve ona gözü gibi baktıklarını belirterek, “Heybetli oluşundan ve duruşundan dolayı bu ismi verdik. Onu 5 aylıkken almıştık. İki yıldır ona bakıyoruz. Güzel bir gelişim sağladı, onu bu zamana kadar getirdik.” dedi.

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Trabzon paşası 22 bin liradan satışta

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi’nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki ”Paşa” isimli boğa, 22 bin TL fiyatla alıcısını bekliyor. Boğayı, Erzurum’un Aşkale ilçesinden getiren Enes Şişman, “Pazarın en kilolu hayvanı burada. Yaklaşık 1 ton ağırlığında şimdilik satamadık. Fiyatı 22 bin TL alıcısını bekliyoruz. Bu pazarda bundan pahalı ve kilolusunu henüz görmedim” ifadelerini kullandı.

Ağrı’nın Gözdesi 32 bin liraya gitti

Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden getirilen kurbanlıkları tercih ediyor. Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılırken, fiyatların geçtiğimiz yıllarla hemen hemen aynı olduğu görüldü. Fiyatların 8 bin TL’den başlayıp, 32 bin TL’ye kadar çıktığı Kocaeli pazarında, en gözde hayvan ise 1 ton 200 kiloluk tosun oldu. Sahibinin, ‘Ağrı’nın gözdesi’ diye sevdiği 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL’ye alıcı buldu.

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15 günde hepsi satıldı

Hayvanlarını Ağrı’dan getirdiklerini vurgulayan satıcı Ümit Çeçen, “15 gündür buradayız, hayvanlarımız yayla malıdır. Buraya 45 hayvan getirdik. 1 ton 200 kilo olan tosunumuz zaten ilk günden 32 bin TL’ye satıldı. Şuan hayvanlarımız bitti. Son 1 tane kalmıştı, o da bitti. Fiyatlarımız da 13 bin TL ile 32 bin TL arasında seyretti” diye konuştu.

Ankara’da 1,5 tonluk dana yetimlere gidecek

Kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken, Ağrı’dan 2 yıl önce Ankara’daki bir çiftliğe getirilen Montofon cinsi 1,5 tonluk “Paşa” isimli dana, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Pursaklar Belediyesinin Kurban Satış ve Kesim Alanında satışa çıkartıldı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye adına kurbanlık Paşa’ya ilçedeki yetim ve öksüzlere bayramda dağıtmak için talip oldu.

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Pazarlıkla 40 binden düştü

Besicinin 40 bin lira, Çetin’in de 25 bin lira fiyat belirlediği pazarlık, geçen yıllarda el sıkışılarak gerçekleştirilirken, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında bir sopanın karşılıklı tutulmasıyla yapıldı. Paşa’nın satışı için uzun süren pazarlıkta tarafların sonuç alamaması üzerine satış alanının yer aldığı Saray Gümüşoluk Mahallesi’nin Muhtarı Lokman Aldemir’in araya girmesiyle 29 bin liradan anlaşmaya varıldı.

Başkandan 'Çetin' pazarlık

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Bu yıl pazarın en güzel ve en büyük hayvanını alarak yetim ve öksüz çocuklara hediye etmeyi uygun gördük” dedi. İlçede yaşayan yetim ve öksüz çocukların her zaman en iyilere ve en güzellere sahip olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ertuğrul Çetin, yetim ve öksüz çocuklara kurban eti dağıtımının yanı sıra bayramlıklarını da hediye ettiklerini kaydetti.

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FOTOĞRAF 7 Kurban bayramına sayılı günler kalan kurbanlık alacaklarla satıcıların buluştuğu kurban pazarları hareketli zamanlar yaşıyor. Pazaryerleri kurbanlık hayvanlarla dolup taşarken, bayramda kurban kesecek vatandaşlarda bütçelerine uygun kurbanlık bulma telaşına girdi. Bu telaş içinde korona virüs ise unutuldu. Tarım Orman Bakanlığına gönderilen kurban pazarlarında alınacak önlemler çerçevesinde elle pazarlık yapmak yasaklanırken, kurbanlık satıcıları ile alıcılar ise bu yasağı görmezden geliyorlar. Kurban pazarlarında gelenek haline gelen kurban pazarlıkları elle yapılmaya devam ediyor. Bayrama kurban keserek girmek isteyen vatandaşlar, satıcılar ile sıkı pazarlık yaparken aracılarda satıcı ile alıcılar arasındaki sıkı pazarlıkta arayı bulmak için pazarlık yapanların ellerini buluşturuyor. Korona bitmedi ama gelenek geri döndü: Kurban pazarlarında elle pazarlık devam ediyor Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları hareketlilik yaşarken, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler arasında yer alan elle pazarlıklar yasaklandı. Ancak kurban pazarlarında gelenek halini alan elle pazarlıklar korona virüs riskine rağmen yapılmaya devam ediyor. BiP'te paylaş

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