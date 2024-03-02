Kütahya'ya 140 milyon euro seramik yatırımı

NG Kütahya Seramik, 140 milyon avroluk yatırımla kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı Kütahya'da hizmete açtı. Toplamda 10 fabrikaya ulaşan firma, buradaki tesislerde dünyanın en büyük ebatlı seramiklerini üretecek. 5 kıtada, 79 ülkeye her yıl ortalama 70 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve Türkiye’deki yüksek katma değerli seramikleri üreten şirketin yıllık 4 milyon metrekare üretim kapasitesi ve 5 bin 750 çalışanı bulunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE ABD'YE TESİS

100'üncü yıl fabrikalarının İtalya ve İspanya gibi dünyanın önde gelen seramik üreticisi ülkelerinde bile bulunmayan en gelişmiş teknolojilerle donatıldığını söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya'nın dışına imalat ve fabrika kurma düşünceleri olduğunu belirtti. Güral, “140 milyon avroluk yatırımla açtığımız tesislerde üretime geçen hafta başladık. Testler devam ediyor. İki ülkede tesis kurma gibi bir hedefimiz var. Çalışıyoruz, araştırıyoruz. ABD ve Suudi Arabistan için yatırım çalışmamız var. Suudi Arabistan'da Cidde ya da Riyad, ABD’de ise Teksas Tenesi'de. Çünkü ham madde orada. ABD’de Ciddi bir mermer tüketimi var. Doğal taş diyelim biz ona. Doğal taşa muadil olacak. Maliyetler arttığı için 5'te 1 fiyatına görünüm olarak aynı, fakat fonksiyon olarak daha sağlam, daha kalıcı ve daha uzun ömürlü” dedi.

CARİ AÇIĞI AZALTMAK İÇİN ÖNCELİK İÇ PAZAR

Önceliklerini iç piyasaya vereceklerini belirten Güral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası, Şampiyonlar Ligi, daha ötesi yok. Bu teknoloji, yeni açılan fabrikalar İtalya'da da yok İspanya'da da yok. Çünkü mermerin damarı buradan geliyor. Bunun daha ötesini şu anda parayla almak mümkün değil. Pahalı bir yatırım, zor bir üretim. Ancak biz katma değeri yüksek ürün grubunda çalışmak istememizden dolayı bunu tercih ettik. Dolayısıyla cari açığın bu zaafını ortadan kaldırmak için bizim öncelikli hedefimiz şu anda iç piyasa. Çok sipariş aldık. Tüm Türkiye bağlantılarımızı yaptık."

Erdoğan sordu, kurşun geçirmez seramik üretti

Piyasada talep olmamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018’de sorması üzerine kurşun geçirmez seramik ürettiklerini açıklayan Erkan Güral, “2018 senesinde buradaki fabrikamızın açılışında Cumhurbaşkanımız ‘Kurşun geçiriyor mu’ diye hiç beklemediğimiz bir soru sordu. Cevap veremedim ama o onun ezikliğini yaşadım. Kurşun geçirmez seramik olur mu? Olursa nasıl olur? Nasıl üretiriz diye bir Ar-Ge çalışması yaptık. Yapmış olduğumuz çalışma sonuç verdi. 9 milimetre çapındaki mermiler içinde kalıyor. Delip geçmiyor. Fakat tören devam ederken o büyük Kalaşnikof mermisine dayanamadı maalesef. Onun üzerine biraz daha çalışmamız lazım. Kurşun geçirmez seramiği dünyada ilk biz yaptık. 1.000 dereceye kadar tüm sıcaklığa dayanıyor. Ama ticari değil” dedi.

150 kilogram ağırlığında

Açılan iki fabrikada büyük seramikler üretilecek. Her bir plakanın büyüklüğü 5.12 metrekare ve 150 kilogram olacak. Banyo ve mutfak tezgahlarında, binaların dış cephesinde, mobilya sektöründe masa üstlerinde, sehpalarda kullanılıyor. Daha uzun süre dayanıklı olan seramik, mermere ve doğal taşa alternatif bir ürün. Vişne suyu doğal taşın üzerinde birkaç saat veya dakikalarca bekletildiğinde içine alıyor. Kola ya da limon da leke yapıyor. Bu ürünün ise böyle dezavantajları yok.







