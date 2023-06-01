Laleli’nin gözü Rus turistte

Bavul ticaretiyle bilinen tekstil ve hazır giyimin merkezi Laleli, özellikle son yıllarda Afrikalıların da yeni gözdesi oldu. Tekstil ve hazır giyimin kalbinin attığı yerlerden biri olan Laleli’de ihracat yolcu beraberiyle 4,5 milyar doları buluyor. Genel seçimlerin sonuçlanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesiyle belirsizliğin ortadan kalktığını söyleyen sektör temsilcileri, ‘Artık işimize bakma zamanı’ diyor.

RUSYA’NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI TÜRKİYE

Laleli’nin en büyük alıcısı olan Rusya ile ticaret yüzde 100 artsa da bunun yeterli olmadığını söyleyen Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, “Türkiye ile Rusya arasında ticaret yüzde 500-600 artsaydı o zaman Rusya’da hem hareketlilik olacaktı hem de Rusya ekonomisinin çarklarının eskisine yakın döndüğünü görecektik. Maalesef öyle değil. Çünkü Rusya’nın dünyaya açılan tek kapısı Türkiye. Her şeyi Türkiye’den talep ediyorlar” dedi.

SORUNU ERDOĞAN ÇÖZER

Eyyüpkoca, seçimleri Erdoğan’ın kazanmasının piyasaya çok olumlu yansıdığını vurguladı. Gıyasettin Eyyüpkoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’yı çok iyi bildiğini yeni dönemde de ilişkilerin daha çok gelişeceğini belirterek, şöyle devam etti: “Özellikle Tayyip Bey ile Putin’in görüşmesinden dünyaya çok ciddi mesajların geleceğini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada bir ağırlığı olduğunu biliyoruz. Bu müzakereleri çok hızlı sürdüreceğini düşünüyorum. Hatta Türkiye’nin liderliğinde ve ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna arasında bir barış, müzakere olacağını düşünüyorum. Dikkat ederseniz, Tahıl Koridoru’nu Türkiye’nin isteği üzerine uzatıyorlar. Çok sağlıklı güzel şeyler olacağını düşünüyorum, bekliyorum. Erdoğan’ın bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Yeni hikayelerin yazılacağa bir döneme giriyoruz.”

Afrika’nın pazar payı yüzde 1’den 8’e çıktı

Gıyasettin Eyyüpkoca, Afrikalıların yoğun olarak Laleli’ye ürün almak için geldiğini kaydederek, “Afrika’nın son üç yıldır Laleli’deki payı yüzde 1’den 8’e çıktı. Afrika özellikle sezon sonu stok temizleme konusunda bizim için çok ideal bir pazar. Avrupa’nın Afrika’ya uyguladığı çok ağır ambargo ve vize konusunda biz avantajlı konuma geçtik. Arapların buraya kaydığı gibi bütün Afrikalılar da bize yöneldi. Balkanlar’ın ise, hem kurun artmasından kaynaklı hem de Türkiye’nin yakınlık mesafesi ve ürün çeşitliliği konusunda çok avantajı var” diye konuştu.

Gıyasettin Eyyüpkoca

Türk firmaları Rusya’da AVM’lere yerleşti

Rusya’da AVM’lerde boşalan yerlere çok fazla Türk firmasının yerleştiğine dikkat çeken Eyyüpkoca, “Özellikle Zara, Mango ve H&M gibi Avrupalı markaların çekilmesinden dolayı, Türk firmaları burada her geçen gün mağaza açmaya devam ediyor. Orada 20 tane mağazayı sisteme alacak olan firmalarımız var. Rusların hepsi bu yıl Türkiye’ye tatile gelecekler. Turizm sezonunda Ruslar’dan çok ciddi bir hamle olacağını biliyoruz” dedi.







