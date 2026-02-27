Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Leonardo’nun İHA’sı nisanda tamamlanacak

Leonardo’nun İHA’sı nisanda tamamlanacak

04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Roberto Cingolani, Selçuk Bayraktar.
Roberto Cingolani, Selçuk Bayraktar.

Baykar ve Leonardo ortaklığı ürünü ilk orta sınıf insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve üretiminin nisan ayında tamamlanacağı açıklandı. Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, İHA segmentinde "olağanüstü bir ivme" yakaladıklarını belirterek, Baykar ile yürütülen iş birliğini işaret etti. Cingolani, sadece 8 ay içinde büyük bir mesafe aldıklarını vurguladı. Cingolani, nisan ayı itibarıyla İtalya’nın kuzeyindeki Ronchi dei Legionari tesislerinde ilk orta sınıf İHA'ların montaj ve üretiminin tamamlanacağını duyurdu.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ

Cingolani, çalışmaların sadece sabit kanatlı araçları değil, döner kanatlı platformlar dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini kapsadığını belirtti. Yüzlerce adetlik seri üretim ve satış aşamasından önce yaklaşık bir yıllık test ve gösterim süreci öngördüklerini kaydeden Cingolani, "Önümüzdeki birkaç ay içinde bu araçların özel koşullarda iniş yapma ve sürü operasyon kabiliyetlerini sergileyeceğiz" diye konuştu. Cingolani, İHA programındaki ilerlemenin elektronik birimi üzerindeki etkilerinin, küresel savunma projesi GCAP'in (Global Combat Air Programme) hemen ardından hissedileceğini ifade etti. Yatırımların planlanan düzeyde devam ettiğini belirten Cingolani, İHA programında takvimin biraz önünde olduklarını söyledi.




#Baykar
#İHA
#SİHA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı