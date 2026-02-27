Leonardo’nun İHA’sı nisanda tamamlanacak

Baykar ve Leonardo ortaklığı ürünü ilk orta sınıf insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve üretiminin nisan ayında tamamlanacağı açıklandı. Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, İHA segmentinde "olağanüstü bir ivme" yakaladıklarını belirterek, Baykar ile yürütülen iş birliğini işaret etti. Cingolani, sadece 8 ay içinde büyük bir mesafe aldıklarını vurguladı. Cingolani, nisan ayı itibarıyla İtalya’nın kuzeyindeki Ronchi dei Legionari tesislerinde ilk orta sınıf İHA'ların montaj ve üretiminin tamamlanacağını duyurdu.

Cingolani, çalışmaların sadece sabit kanatlı araçları değil, döner kanatlı platformlar dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini kapsadığını belirtti. Yüzlerce adetlik seri üretim ve satış aşamasından önce yaklaşık bir yıllık test ve gösterim süreci öngördüklerini kaydeden Cingolani, "Önümüzdeki birkaç ay içinde bu araçların özel koşullarda iniş yapma ve sürü operasyon kabiliyetlerini sergileyeceğiz" diye konuştu. Cingolani, İHA programındaki ilerlemenin elektronik birimi üzerindeki etkilerinin, küresel savunma projesi GCAP'in (Global Combat Air Programme) hemen ardından hissedileceğini ifade etti. Yatırımların planlanan düzeyde devam ettiğini belirten Cingolani, İHA programında takvimin biraz önünde olduklarını söyledi.