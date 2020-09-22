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Ekonomi Libyanın petrolünü Türkiye çıkaracak Türkiye, Libyanın yeniden inşası için harekete geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Libya'nın petrolünü Türkiye çıkaracak: Türkiye, Libya’nın yeniden inşası için ​harekete geçti

Libya'nın petrolünü Türkiye çıkaracak: Türkiye, Libya’nın yeniden inşası için harekete geçti

Türkiye ve Libya meşru hükümeti arasında yapılan anlaşmalar gereği Libya’nın yeniden inşası için Türk özel sektörü harekete geçti. Libya petrol şirketi NOC ile TP de, önümüzdeki günlerde petrol aramaya başlayacak. TSK da Libya ordusunun eğitimi için program yaptı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Türkiye ile birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk tarafıyla birlikte, silahlı kuvvetleri inşa ve yeniden yapılandırma, hava savunması, donanma, terörle mücadele ve özel kuvvetleri geliştirme programlarını uygulamaya başladık” dedi. Nemruş, ilk eğitim merkezinin başkent Trablus’un batısında hazırlandığını, önceliğin uluslararası standartlara göre bir ordu olacağını kaydetti.

TSK ORDUYU EĞİTECEK

Uygulamaya konulan program kapsamında TSK, askeri tecrübelerini Libya ordusuna aktaracak. Libya silahlı kuvvetlerinin yeniden oluşturulması, yapılanması, eğitim, teşkilat, lojistik ve muharebe sistemlerinin ülkenin güvenliğini sağlayacak şekilde kurulması kapsamında yoğun faaliyetler yürütülecek. Libya’nın yerel güvenlik unsurları olan aşiret ve kabilelerin silahlı unsurları düzenli bir ordu olarak yapılandırılacak. Libya ordusunun temelini, halen Türkiye’de eğitim gören 192 kara harp okulu öğrencisi ile Libya’da eğitimlerine devam eden diğer unsurlar atacak.

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TPAO-NOC ORTAKLIĞI

Ordunun yapılandırılması, Libya’nın inşa sürecinin kritik ilk ayağını oluşturuyor. Yapılan anlaşmalar uyarınca ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden inşa ve enerji işbirliği de beraberinde gelecek. Türk özel sektör temsilcileri ülkenin, elektrik ve su altyapıları, belediye hizmetlerinin sağlanması, kamu kurumlarının onarılması başta olmak üzere hayatın normal akışına dönmesinde görev almaya hazırlanıyor. Libya ile petrole dayalı işbirliği de yeniden canlandırılacak. Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Şirketi NOC’un ortak yürüteceği enerji projeleri kapsamında yeni petrol ve gaz işleme tesislerinin kurulması planlanıyor.

150 milyon dolar harcandı

  • Petrol ve gaz işleme tesisleriyle ilgili önümüzdeki günlerde önemli adımlar atılması bekleniyor. 2000’li yılların ikinci yarısında Libya’da petrol arama ve üretim çalışması yürüten TPAO, Sirte ve Sebha’da arama faaliyeti yürüttüğü 11 sahanın 7’sinde petrol bulmuş, bu faaliyetlere 150 milyon dolara yakın para harcanmıştı. 30 Mayıs 2013 tarihinde kurulan TP Libya Ltd. Şirketi, Libya’da iç karışıklığın ardından mücbir sebep ilanıyla çalışmalarını durdurmuş, bölgedeki ofisi de 30 Nisan 2017’de kapatılmıştı.

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